Bulgaristan sınırında dört göçmenin cesedi daha bulundu

Edirne'nin Bulgaristan sınırındaki Budakdoğanca Köyü'nde önceki gün kaçaklara ait olduğu sanılan 4 cesedin bulunduğu alanda, jandarma ekipleri tarafından yapılan ikinci aramada 3'ü 4 yaşlarında kız, 4 ceset daha bulundu. Bölgede yapılan iki farklı aramada bulunan ceset sayısı 8'e yükseldi.

Bulgaristan'a sınır olan Budakdoğanca Köyü Kırçeşme mevkiinde önceki gün ceset olduğunu görenler jandarma ekiplerine haber verdi. Yapılan incelemede sınırı yasa dışı yollardan geçmek isteyen kaçaklara ait olduğu tahmin edilen ve tanınmayacak durumda biri kadın ve çocuğa, ikisinin de erkeğe ait olduğu belirlenen 4 ceset bulundu.

Aynı bölgede iz köpeği Alaz'ın da katıldığı aramalarını sürdüren Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri dereye yakın çalılık alanda 4 yaşlarında kız çocuğu olduğu belirlenen 3 ceset ve 1 kadına ait olduğu sanılan kafatası ile bacak kemikleri buldu.

Cesetlerin en az 3 aylık olduğu ve dereden çıktıktan sonra sığınmak için girdikleri çalılıklar arasında donarak öldükleri tahmin ediliyor. Ayrıca sınırı yasa dışı yollardan geçmek isteyen kaçaklara ait cesetlerin kıyafetlerinin birinde 700 dolar bulundu.

‘Köylüler olarak çok üzülüyoruz’

Bulgaristan'a sınır olan Budakdoğanca Köyü'nde yapılan aramalar sonucu 8 ceset bulunması köyde üzüntüyle karşılandı. Köylülerden Ahmet Tabak yabancı uyruklu kaçaklara ait olsa da insanların bu uğurda ölmelerine çok üzüldüklerini ifade ederek, "Cesetlerin bulunmasına çok üzüldük. Ne olursa olsun bunlar insan. Biz bunları görünce çok üzülüyoruz. Derenin çevresinde bulundu. Bulgaristan'a sınırız, buralarda sessiz yerler. O yüzden buradan geçiyorlar. Dereden geçerken ıslanıyorlar tahminimce donarak ölmüşler. Köye çok yakın ama sınıra biraz uzak buralar. İnsanların ölmesine çok üzülüyoruz. Sanırım kaçakları getirenler bu insanları Bulgaristan sınırı diye buraya bırakıyorlar. Burası Türk toprakları en az sınıra 2 kilometre var" diye konuştu.

Cesetler savcılık ve jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından kesin ölüm nedenlerinin ve kimliklerinin belirlenmesi için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.