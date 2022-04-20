Bulgaristan sınırında bir sığınmacı donarak yaşamını yitirdi

Kırklareli'nin Bulgaristan sınırında donarak hayatını kaybettiği belirlenen bir erkek sığınmacının cesedi bulundu.

Kırklareli merkeze bağlı Çağlayık köyünün Bulgaristan sınırında tarla sürmeye giden çiftçiler, arazide bir erkek cesedi buldu. Köylülerin ihbarı üzerine bölgeye İl Jandarma Komutanlığı timleri sevk edildi. Jandarmanın yaptığı ilk incelemede cesedin 30-35 yaşlarında erkek bir sığınmacıya ait olduğu ve hipotermi sonucu öldüğü belirlendi.

Donarak hayatını kaybeden sığınmacının kaçak olarak geçtiği Bulgaristan'da yakalanıp, geri itilen sığınmacılar arasında bulunduğu değerlendirildi. Sığınmacının cansız bedeni hastane morguna kaldırılırken, jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)