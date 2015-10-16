Bulgaristan sınırında Afgan sığınmacı vuruldu



Türkiye'den Bulgaristan'a 50 kadar Afgan sığınmacının geçmeye çalıştığı bildirildi. Bulgar polisinin sığınmacıları sınırdan geçmemeleri için durdurmaya çalıştığı ve bu sırada polislerden birinin uyarı ateş açtığı belirtildi.

Polisin uyarı amacıyla havaya ateş ettiği, ancak seken kurşunlardan birinin Afgan mülteciye isabet ettiği kaydedildi. Bulgaristan İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, olayın ülkenin güneydoğusundaki Sredez kentinde meydana geldiği ifade edildi. Sözcü, diğer Afganların ise gözaltına alındıklarını kaydetti.

Sınırdan geçmeye çalışan Afganların 20 ila 30 yaşlarında ve tümünün erkek olduğu ifade edildi. Olayın ardından Bulgaristan Başbakanı Bojko Borissow, bulunduğu AB liderler zirvesinden erken ayrılarak ülkesine döndü.