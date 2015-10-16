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Dünya
Deutsche Welle

Bulgaristan sınırında Afgan sığınmacı vuruldu

Bulgar polisi, Türkiye'den Bulgaristan'a geçmeye çalışan Afganları durdurmak ateş açtı. Olayda bir Afgan sığınmacı hayatını kaybetti.

16 Ekim 2015 12:47


Türkiye'den Bulgaristan'a 50 kadar Afgan sığınmacının geçmeye çalıştığı bildirildi. Bulgar polisinin sığınmacıları sınırdan geçmemeleri için durdurmaya çalıştığı ve bu sırada polislerden birinin uyarı ateş açtığı belirtildi.

Polisin uyarı amacıyla havaya ateş ettiği, ancak seken kurşunlardan birinin Afgan mülteciye isabet ettiği kaydedildi. Bulgaristan İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, olayın ülkenin güneydoğusundaki Sredez kentinde meydana geldiği ifade edildi. Sözcü, diğer Afganların ise gözaltına alındıklarını kaydetti.

Sınırdan geçmeye çalışan Afganların 20 ila 30 yaşlarında ve tümünün erkek olduğu ifade edildi. Olayın ardından Bulgaristan Başbakanı Bojko Borissow, bulunduğu AB liderler zirvesinden erken ayrılarak ülkesine döndü.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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