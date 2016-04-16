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Dünya

Bulgaristan: Sanal saldırılara karşı daktiloya geri döndük

Ülkede istihbarat kuruluşlarının da daktiloya geçtiği belirtildi

16 Nisan 2016 00:11

Bulgaristan Başbakan Boyko Borisov, sanal tehditler karşısında başlıca istihbarat kuruluşlarının çalışma tarzlarını gözden geçirdiklerini belirterek “Bu nedenle daktiloya geri dönüldü" dedi.

Bulgar liderlerin dün düzenlediği güvenlik toplantısı sonrasında gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bu alanda hiç kimse çıkıp da 'ben güvendeyim' diyemez" ifadesini kullanan Borisov, "Büyük istihbarat kuruluşları dahi, sanal ortamındaki olası saldırıları önlemek üzere, sıradan daktiloyla tutanak hazırlama tarzına geri döndü" diye konuştu.

Toplantıya başkanlık eden Cumhurbaşkanı Rosen Plevneliev de, Bulgaristan’a yönelik sanal saldırıların terör örgütleri tarafından yapıldığını söyledi.

Plevneliev, "Bulgaristan sürekli olarak sanal saldırılarına maruz kalıyor. Bu tehditler uluslararası terör örgütlerinden geliyor, milli güvenlik savunmamız buna karşılık veriyor ve vermelidir" dedi.

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