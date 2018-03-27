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Dünya

Bulgaristan, Rusya Büyükelçisi'ni geri çağırdı

AB ülkeleri ve NATO, eski Rus casus Skripal'in zehirlenmesinin ardından Rusya'ya yönelik yaptırım kararı almıştı

27 Mart 2018 21:23

Bulgaristan yönetimi, eski Rus ajan Sergey Skripal ve kızı Yuliya'nın İngiltere'de zehirlenmesiyle bağlantılı olarak Rusya büyükelçisini istişarelerde bulunmak üzere geri çağırma kararı aldı.

İngiltere, ABD, Avustralya ve 17 AB üyesinin Skripal olayını gerekçe göstererek Rus diplomatları sınır dışı etme kararı alması sonrası AB dönem başkanı Bulgaristan, Moskova'daki büyükelçisini çağırdı.

Bulgar hükümetinden yapılan açıklamaya göre Başbakan Boyko Borisov, Büyükelçi Boyko Kotzev ile Skripal olayını ve buna yönelik uluslararası tepkileri ele aldıkları bir konuşma yaptı.

Görüşme sırasında Boyko, Kotzev'e hükümetle istişarelerde bulunmak üzere Sofya'ya dönme talimatı verdi. 

İngiltere, ABD, Avustralya ve 17 AB ülkesinin Rus diplomatları sınırdışı etme kararı almıştı.

Ajan Sergey Skripal ile kızı Yulia, 4 Mart Pazar günü Salibury'da bir bankta bilinçlerini yitirmiş vaziyette bulunmuştu.

İngiltere, Skripal ile kızının zehirlenmesinden sorumlu tuttuğu Rusya'ya karşı bir dizi yaptırım kararı almış ve ilk adımda 23 diplomatı sınır dışı etmişti. Rusya da cevap olarak aynı sayıda İngiliz diplomatı sınır dışı etmişti.

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