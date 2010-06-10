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Dünya

Bulgaristan parlamentosu da kemer sıkıyor

Bulgaristan parlamentosunda ekonomik kriz ile mücadele alanına alınan önlemler çerçevesinde kurum otoparkındaki araç sayısının azaltılmasına karar verildiği açıkland&#

10 Haziran 2010 03:00

T24- Bulgaristan parlamentosunda ekonomik kriz ile mücadele alanına alınan önlemler çerçevesinde kurum otoparkındaki araç sayısının azaltılmasına karar verildiği açıklandı.


Parlamento harcamaların azaltıltması amacıyla kurum otoparkına ait Mercedes markalı en eski 30 aracın ihalede satılacağı açıklandı. Toplam 240 sandalyeli parlamentoda sadece Başkanlık Divanı üyeleri ve Grup Başkanlarına makam aracı verilirken, diğer araçlar sıradan milletvekilleri arasında paylaşılacak.


Yeni kararların 1 Temmuzdan itibaren yürürlüğe girmesi ile birlikte 10 milletvekiline bir araç düşecek, bu aracın geçeceği aylık kilometre limiti ise 2500 kilometreye indirilecek.


Parlamentonun yıllık bütçesine yaklaşık yarım milyon levalık (250 bin avro) tasarruf sağlaması beklenen önlem ise kimi milletvekillerin tepkisine neden oldu.

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