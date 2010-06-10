Bulgaristan parlamentosu da kemer sıkıyor

T24-

Parlamento harcamaların azaltıltması amacıyla kurum otoparkına ait Mercedes markalı en eski 30 aracın ihalede satılacağı açıklandı. Toplam 240 sandalyeli parlamentoda sadece Başkanlık Divanı üyeleri ve Grup Başkanlarına makam aracı verilirken, diğer araçlar sıradan milletvekilleri arasında paylaşılacak.





Yeni kararların 1 Temmuzdan itibaren yürürlüğe girmesi ile birlikte 10 milletvekiline bir araç düşecek, bu aracın geçeceği aylık kilometre limiti ise 2500 kilometreye indirilecek.





Parlamentonun yıllık bütçesine yaklaşık yarım milyon levalık (250 bin avro) tasarruf sağlaması beklenen önlem ise kimi milletvekillerin tepkisine neden oldu.