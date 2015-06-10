Bulgaristan önlemleri sertleştirdi



Bulgaristan, radikal İslamcı savaşçıların Bulgaristan sınırından geçerek Avrupa ülkelerine gitmesi veya Avrupa ülkelerinden Ortadoğu'ya gitmek için ülke sınırını kullanmasını engellemek için harekete geçti. Sofya hükümetinin dört yasada değişiklik öngören teklifi mecliste kabul edildi.

Yeni yasal düzenlemelere göre, Bulgaristan terör şüphelilerine mülteci statüsü vermeyi reddedebilecek. Ayrıca vize düzenlemelerinin de sertleştirilmesi öngörülüyor.

IŞİD sempatizanları ve üyeleri, şimdiye kadar otobüslerle Bulgaristan üzerinden doğrudan Türkiye'ye geçebiliyordu. Bu yol üzerinde, havayollarındaki kadar sıkı kontroller uygulanmıyor. Avrupa Birliği sınır ülkelerinden olan Bulgaristan, kriz bölgelerinden gelenlerin ilk ayak bastığı ülkelerden biri.