Bulgaristan Meclisi'ne 28 Türk milletvekili girdi

Bulgaristan’da 5 Ekim'de yapılan erken genel seçimlerin ardından Merkez Seçim Komisyonu yeni milletvekillerin isimlerini açıkladı.

Yüzde 4'lük barajı aşabilen 8 siyasi oluşumunun sadece 3’ü Türk ve Müslüman milletvekili çıkarabildi. Nüfusu 7,3 milyon olan Bulgaristan’da yaklaşık 2 milyon Türk ve Müslüman yaşarken, parlamentoda bu dönem görev yapacak Türk ve Müslümanların sayısı 31 olarak açıklandı.

Üyelerinin çoğunluğunu Türklerin oluşturduğu Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH), seçimde ülkenin üçüncü en büyük siyasi partisi olarak kendini kanıtlarken, 38 üyelik parti grubundan 28 milletvekili Türk ve Müslüman.

Bulgaristan’ın Avrupalı Gelişimi İçin Vatandaşlar (GERB) partisinin ise 84 milletvekillinin sadece ikisi Müslüman. Reformcu Blok (RB) koalisyonunun 23 kişilik grubunda ise Hürriyet ve Şeref Halk Partisi’nin (NPSV) lideri Korman İsmailov yer alıyor.

Seçilebilecek pozisyonda Türk ve Müslümanlara yer vermeyen Bulgaristan Sosyalist Partisi (BSP) parlamentoda 39 milletvekili ile temsil edilecek. Milliyetçi çizgide siyaset yapan Vatansever Cephesi (PF) 19, kendisine benzer görüşlü Rusya yanlısı Ataka (Atak) partisi de 11 kişilik gruba sahip olacak.

Sansürsüz Bulgaristan’ın (BBZ) 15, eski Cumhurbaşkanı Georgi Pırvanov’un lideri olduğu Bulgaristan’ın Yenidendoğuşu İçin Aternatif (ABV) partisinin ise 11 milletvekili olacak.

Anayasaya göre, yeni seçilen parlamentonun seçimden en geç bir ay sonra çalışmaya başlaması gerekiyor.

Bu arada mecliste en büyük grubu bulunan GERB, azınlık hükümeti kurmak üzere meclisteki diğer 7 siyasi oluşumla görüşmelere başladı.

GERB lideri Boyko Borisov, BSP, HÖH ve Ataka partisi ile koalisyon kurmayacağını ancak tüm parti ve koalisyonlarla görüşme yapılacağını söylemişti.

Hükümetin güvenoyu alabilmesi için en az 121 milletvekilinin destek vermesi gerekiyor.