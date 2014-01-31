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Ekonomi

Bulgaristan geçiş için izin vermedi, TIR'lar sınırda bekliyor

Uluslararası Nakliyeciler Derneği'nden Fatih Şener, 'Bulgaristan'ın yılda vermesi gereken 250 bin transit geçiş belgesinden ilk etapta 125 bini yerine sadece 5 binini verdi' dedi

31 Ocak 2014 21:18

Uluslararası Nakliyeciler Derneği İcra Kurulu Başkanı Fatih Şener, “Bulgaristan'ın yılda vermesi gereken 250 bin transit geçiş belgesinden ilk etapta 125 bini yerine sadece 5 binini vermesi üzerine Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Bulgar plakalı TIR’ların Türkiye'ye girişlerini durdurdu” dedi.

Şener, Bulgaristan'ın Türkiye'ye vermesi gereken transit geçiş belgelerini vermemesi üzerine uluslararası ticaretin sekteye uğradığını belirtti. Türkiye'nin yıllık 250 bin adet "Dozvola belgesi" alma hakkı olduğunu ifade eden Şener, şunları kaydetti: "Bulgaristan anlaşmaya bağlı olarak yılda vermesi gereken 250 bin transit geçiş belgesinden, ilk etapta 125 bini yerine sadece 5 binini vermesi üzerine Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Bulgar plakalı TIR’ların Türkiye'ye girişlerini durdurdu. Bulgaristan bizim TIR’lara geçiş izni vermeyince Türkiye de Bulgarlara geçiş izin vermiyor. Elinde 'Dozvola belgesi' olan TIR’ların Bulgaristan'a çıkışları ise sürüyor. Sınır kapılarından ayrıca UBAK denilen üst sınıf izin belgesi olan TIR’lar da giriş çıkış yapabiliyor.” Şener, yaşanan krizin aşılması için alternatif olarak TIR’ların İpsala üzerinden yurt dışına yönlendirilmesinin söz konusu olduğunu, gemi yolu da olmak üzere farklı alternatif güzergahların da değerlendirildiğini söyledi. Yaşanan sorunun sadece Türkiye'yi değil AB ülkelerini de etkileyeceğini savunan Şener, AB ülkelerinin mallarını Türkiye'ye getiren araçların, giriş çıkış yapamadığı için ticaretin zarar göreceğini vurguladı.

 

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