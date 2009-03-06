Bulgaristan ekonomisine 528 milyon Euro’luk yardım

Bulgaristan ekonomisinin Avrupa Birliği'nin (AB) yapısal fonlarından 528 milyon avroluk maddi destek alacağı açıklandı.



Sofya'da yayımlanan Dnevnik gazetesi, destek kararının Brüksel'de Bulgaristan Başbakanı Sergey Stanişev'in Avrupa Komisyonu Başkanı Jose Manuel Barroso ile dün yaptığı görüşmesinden sonra açıklandığını bildirdi.



Haberde, yardımın AB'nin 2013 bütçesinden üye ülkelerin ekonomilerine ekonomik krizle mücadele amaçlı ayırdığı bir fondan sağlanacağı kaydedildi.



Toplantıda Başbakan Sergey Stanişev'in, 2007 yılında Bulgaristan'ın AB'ye katılımına ilişkin Kozluduy Atom Elektrik Santralı'nın 3. ve 4. reaktörün kapatılması yüzünden ülke ekonomisinin uğradığı zararların telafisi için ek tazminat ödenmesini talep ettiği de belirtildi. AB üyeliğinin ilk üç yılında Kozloduy için 550 milyon avro alması öngörülen Bulgaristan'ın ek tazminat talebinin Avrupa Komisyonu gündemine alındığı ve en kısa zamanda değerlendirilip karara bağlanacağı kaydedildi.



Avrupa Birliği, örgütlü suçlar ve yolsuzlukla yeterli mücadeleyi göstermediği gerekçesiyle Bulgaristan'a çeşitl fonlardan verilmesi öngörülen yaklaşık 850 milyon avroluk desteğini kesmişti.



