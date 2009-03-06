T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Bulgaristan ekonomisine 528 milyon Euro’luk yardım

Bulgaristan ekonomisinin Avrupa Birliği'nin (AB) yapısal fonlarından 528 milyon Euro'luk maddi destek alacağı açıklandı.

06 Mart 2009 02:00

Bulgaristan ekonomisinin Avrupa Birliği'nin (AB) yapısal fonlarından 528 milyon avroluk maddi destek alacağı açıklandı.

Sofya'da yayımlanan Dnevnik gazetesi, destek kararının Brüksel'de Bulgaristan Başbakanı Sergey Stanişev'in Avrupa Komisyonu Başkanı Jose Manuel Barroso ile dün yaptığı görüşmesinden sonra açıklandığını bildirdi.

Haberde, yardımın AB'nin 2013 bütçesinden üye ülkelerin ekonomilerine ekonomik krizle mücadele amaçlı ayırdığı bir fondan sağlanacağı kaydedildi.

Toplantıda Başbakan Sergey Stanişev'in, 2007 yılında Bulgaristan'ın AB'ye katılımına ilişkin Kozluduy Atom Elektrik Santralı'nın 3. ve 4. reaktörün kapatılması yüzünden ülke ekonomisinin uğradığı zararların telafisi için ek tazminat ödenmesini talep ettiği de belirtildi. AB üyeliğinin ilk üç yılında Kozloduy için 550 milyon avro alması öngörülen Bulgaristan'ın ek tazminat talebinin Avrupa Komisyonu gündemine alındığı ve en kısa zamanda değerlendirilip karara bağlanacağı kaydedildi.

Avrupa Birliği, örgütlü suçlar ve yolsuzlukla yeterli mücadeleyi göstermediği gerekçesiyle Bulgaristan'a çeşitl fonlardan verilmesi öngörülen yaklaşık 850 milyon avroluk desteğini kesmişti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24