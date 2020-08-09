Bulgaristan'dan Türkiye sınırına ilerleyen yangın katlanarak büyüyor!

Bulgaristan-Türkiye sınırında çıkan orman yangını 3 gündür söndürülemezken, alevler sınıra yaklaşık 20 kilometre uzunluğunda alanda etkili oluyor.

Bulgaristan’ın Türkiye sınırındaki orman yangını üçüncü gününde devam ediyor. Tunca Nehri istikametine ilerleyen alevler, Edirne’nin sınır köylerinden Suakacağı Köyü'nün karşı bölgesine ulaştı.

Edirne Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı çok sayıda yangın söndürme ekibi ile birlikte Edirne Belediyesi, Süloğlu Belediyesi ve Lalapaşa Belediyesi itfaiye ekiplerinin Bulgaristan-Türkiye sınırında bekleyişleri devam ediyor.



Edirne Valisi Ekrem Canalp, yangın bölgesine gelerek incelemelerde bulundu. İncelemelere ilişkin valiliğin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, ekiplerin gece gündüz sürekli yoğun çaba içerisinde olduğu vurgulanarak, “Cuma günü, Lalapaşa ilçemizde bulunan Hamzabeyli Sınır Kapımızın güneyinde, Bulgaristan topraklarında başlayan ve sınır hattı boyunca ilerleyen orman yangınının ülkemizi etkilememesi için bütün ekiplerimizle gece gündüz devam eden yoğun bir çaba içerisindeyiz” ifadelerine yer verildi. (İHA)