Bulgaristan da sınıra 'duvar' örüyor

T24

Bulgaristan'da yayınlanan Dnevnik gazetesine göre, Sofya şap hastalığıyla mücadele programı çerçevesinde evcil ve yaban hayvanlarının geçişinin engellenmesi için Türkiye sınırına 143 kilometre uzunluğunda tel örgü çekmeyi planlıyor.Gazete, planın Avrupa Komisyonu'ndan maddi destek sağlanması halinde hayata geçeceğini belirtti. Bulgar yetkililer, Türkiye sınırındaki Rezve Deresi bölgesinde şap hastalığı tespit edildiğini söylüyor.Hastalık nedeniyle 200 kadar büyük ve küçükbaş hayvanın imha edileceği açıklandı. İmha edilecek hayvanlar arasında Türkiye'den girdiği iddia edilen büyükbaş hayvanlar da var.