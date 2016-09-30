Bulgaristan da burkayı yasakladı

Bulgaristan parlamentosu, ülkede kamuya açık alanlarda yüzün tamamını örten peçe takılmasını yasakladı.

Yeni yasanın Avrupa'da yaşanan saldırılarının ardından güvenliğin sağlanmasını amaçladığı belirtildi.

Bulgaristan'daki milliyetçi Vatansever Cephe partisinin önerdiği yasak Fransa, Hollanda ve Belçika gibi Avrupa ülkelerinde kamuya açık yerlerde burka ya da nikabların giyilmesini yasaklayan kararları izliyor.

Yasağa uymayanlar 1,500 levaya (857.14 dolar) kadar varabilecek para cezalarına çarptırılabilecek.

İsviçre’de de yasak

İsviçre'nin bazı kantonlarında uygulanan burka ve peçe, dün akşam İsviçre Ulusal Meclisi'nde yapılan oylamayla tüm ülkede yasaklanmıştı.

İsviçre Ulusal Meclisi'nde dün akşam yapılan oylamayla, geçtiğimiz Temmuz ayında İsviçre'nin bazı kantonlarında uygulanan burka ve peçe kullanımı, 87 'evet' oyuyla kabul edilen karara göre ülkenin tamamında artık yasak.

Oylamadan sonra bu konuda konuşan ve bunu gündeme getiren İsviçre Halk Partisi (SVP) milletvekili Walter Wobmann, "Uzun zamandır ülke bu konu ile meşguldü nihayet bu soru kökünden çözülmüş oldu" demişti