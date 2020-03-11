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Bulgaristan'da bir Türk vatandaşı Koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı

11 Mart 2020 21:40

Bulgaristan'da Yunanistan sınırını kaçak geçtiği belirtilen bir Türkiye vatandaşının Koronavirüs şüphesiyle karantina altına alındığı bildirildi.  

Haskovo şehrindeki hastanede karantina altına alınan Türkiye vatandaşının yasa dışı yollarla sınırı geçtikten sonra Svilengrad'a bağlı Mezek köyü yakınlarında yakalandığı kaydedildi.

Test sonucu bekleniyor

Sınır polisinin kontrolleri sırasında yakalanan ve ambulansla hastaneye götürülen kişiye Koronavirüs testi yapıldığı ve sonuçların beklendiği ifade edildi.

İtalya'dan Yunanistan üzerinden Türkiye'ye dönen söz konusu Türk vatandaşının, Pazarkule Sınır Kapısı'nın kapalı olması nedeniyle Türkiye'ye giremediği ve Bulgaristan'a yöneldiği bildirildi. Şahsın Yunanistan-Bulgaristan sınırını neden kaçak geçtiği ise henüz bilinmiyor.

(İHA)

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