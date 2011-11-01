Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rosen Plevneliev oldu

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Seçildikten sonraki ilk basın toplantısında konuşan Rosen Plevneliev, cumhurbaşkanlığı için net sorumluluklar aldıklarını belirtti. Bundan sonra Bulgaristan’ın aktif ve dinamik bir cumhurbaşkanlığı olacağını vaat eden Plevneliev, kurumun kamuya açık bir tavır sergileyeceğini kaydetti. Plevneliev, şunları söyledi: “Cumhurbaşkanlığı daha ilk çalışma günümden itibaren, ülkenin gidişatına beraber yön vermemiz için vatandaşlara açık olacak. Cumhrubaşkanlığının stratejik bir merkez haline gelmesini istiyoruz. Bulgaristan Cumhurbaşkanlığı bundan sonra belirlenen önceliklerin üzerine enerji sarf edecek. Pragmatik, dinamik, somut sonuç arayan bir politika izlenmesinin yanında, Bulgaristan halkının birliği üzerinde çalışması için çaba göstereceğiz. Bizim hedefimiz gece gündüz çalışarak Avrupa yönündeki gelişmemiz,n hız kazanmasını sağlamak.”Plevneliev, öncelikleri arasında adalet, sağlık sistemi, sanal hükümet uygulaması gibi maddeler sıraladı. Ülke dışındaki Bulgaristan vatandaşları için de çalışacaklarını açıklayan Plevneliev, modern bir idare sistemi ile genç insanların kuruma dahil olmalarını istediğini ekledi. Cumhurbaşkanı yardımcılığına ise Adalet Bakanı Margarita Popova seçildi.