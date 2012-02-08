-Bulgaristan Burgaz-Dedeağaç petrol boru hattından çekildi MOSKOVA (A.A) - 08.02.2012 - Bulgaristan boğazları devre dışı bırakarak Rus ham petrolünü Burgaz Limanı'ndan Dedeağaç'a ulaştıracak olan Buraz-Dedeağaç petrol boru hattı projesinden kesin olarak çekilirken, bu kararı yüzünden ortaya çıkan maddi cezayı da Rus tarafına ödediği bildirildi. Rus Transneft Sözcüsü İgor Demin yaptığı açıklamada, Bulgaristan'ın projeden çekildiği, Rusya'ya proje masrafları yüzünden oluşan 4,7 milyon avroluk borcunu ödediğini söyledi. Demin, Bulgaristan'ın borcun ana parasını ödediği, masrafların faizini ise bütçede böyle bir kalem öngörülmemesi nedeniyle daha sonra ödeyeceğini söyledi.