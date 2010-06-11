Bulgaristan boru hattından vazgeçti

T24- Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, Burgaz–Dedeağaç boru hattı projesine katılmaktan kesin olarak vazgeçtiklerini, Rus Akomeksportstroy Şirketi tarafından kurulması planlanan Belene Atom Santralı projesini de rafa kaldırdığını bildirdi.



Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, Sofya'daki İspanya Büyükelçiliği Rezidansında Avrupa Birliği ülkeleri büyükelçileri ile bir araya gelerek, stratejik enerji altyapı projeleri konusundaki Bulgaristan'ın görüşünü dile getirdi.



''Burgaz–Dedeağaç projesinden kesin olarak vazgeçip çekiliyoruz'' diyen Borisov, karar gerekçisini projenin çevreye verebileceği olası zararlar olarak açıkladı.



Borisov, Burgaz halkının bu projeye karşı çıktığını, bunu yapılan yerel referandumda da açık olarak ortaya koyduğunu belirterek, ''Meksika körfezindeki petrol faciasının sonucunu hepimiz gördük'' dedi.



Rus teknoloji ve uzmanlar tarafından kurulması beklenin Belene Atom Santral Projesine değinen Borisov, ''Kriz ortamında ülkemiz böylesi pahalı bir projeyi gerçekleştirmek üzere gereken muazzam yatırımı bulamıyor'' ifadesini kullandı. Belene projesinin durumunu anlatırken Türkiye'yi örnek gösteren Borisov, şöyle konuştu:



''Türkiye Rusya ile imzaladığı protokole dayalı olarak kuracağı 4 reaktörün maliyeti 26 milyar avro olacak. Yani bir reaktörün maliyeti 6,5 milyar avro civarında olacak. Eğer devlete 26 milyar avro borçlanırsam, bu borcu sonra nasıl ödeyebilirim. Eski hükümetin söylediklerine güvenirsek Belene;nin maliyeti 4 ile 8 milyar avro arasında olması gerekiyor.''



Rafa kaldırılan Belene projesine değer veren stratejik yatırımcının bulunması durumunda santralin gelecekti inşaat edilebileceğini de kaydeden Borisov, ''Maalesef şimdilik ufukta böyle bir yatırımcı yok'' dedi.



AB Büyükelçileri ile üç saat görüşen Borisov, toplantı sırasında Türkiye Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefonla kısa bir konuşma yaptı, ancak bu konuşmanın konusu ile ilgili bilgi vermedi.