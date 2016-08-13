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Dünya

Bulgaristan Başbakanı: Gerekirse hepsinin kellesini vereceğiz!

"Yeter ki Türkiye bizi mülteci tehditi sunmasın"

13 Ağustos 2016 13:04

Gülen Cemaati'nin 'kasası' olduğu öne sürülen Abdullah Büyük'ü Türkiye'ye teslim eden Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov "Gerekirse hepsinin kellesini vereceğiz" dedi. 

Yeni Şafak'ın haberine göre, Boykov bu sabah NOVA tv kanalına yaptığı açıklamada, dün Türkiye'ye teslim edilen ve Bulgar basınında eleştirilere yol açan Abdullah Büyük'ün Türkiye'ye teslim edilmesiyle ilgili şunları söyledi: "Gerekirse hepsinin kellesini vereceğiz, yeter ki Türkiye bizi mülteci tehditi sunmasın. Biz Türkiye'nin hükümeti ve Cumhurbaşkanıyla çok iyi ilişkiler sürdürmeliyiz, aksi taktirde oradaki mültecileri bizim sınırımıza akın edebilir."

Başbakan Borisov "Abdullah Büyük, Türkiye'ye benzeri şekilde iade ettiğimiz 25 bin kişiden biri. Ankara ile iyi ilişkiler önemli olan. Türkiye istikrarsız ülke ilan edilip, 500 bin mülteciyi serbest bırakırsa, bu göçmenler ilk güvenli ülke olarak, bize girecek. İnsan hakları savunucularını da rahatlatmak isterim, Türkiye'de idam cezası yok." ifadelerini kullandı.

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Boyko BorisovBulgaristan BaşbakanıAbdullah BüyükGülen Cemaati

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