Bulgaristan Başbakanı Borisov: Maske kafamıza uymuyor, kafam büyük

Bulgaristan Başbakanı Borisov ve Edirne Valisi Ekrem Canalp, Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle Kapıkule ve Kapitan Andrevo Sınır Kapıları’nda alınan tedbirleri ve TIR'ların geçişleri ile ilgili konuları ele almak için bir araya geldi. Salgın nedeniyle sosyal mesafenin korunduğu görüşmede, Borisov, "Bakın ne biçim zamanlar ortaya çıktı. Savaş gibi, görüşemiyoruz, dokunamıyoruz. Her şeyimiz var ama maske kafamıza uymuyor, kafam büyük" esprisini yaptı. Borisov, çevirmenlik yapan görevliye de “Senin de ceketin sana dar geliyor” diyerek atıfta bulundu.

Bulgaristan eski havaalanını TIR parkına çevirdi

Bulgaristan Başbakanı Borisov, sınır kapısına yakın noktada bulunan ve kullanılmayan eski havaalanını TIR parkına çevirdiklerini belirtti. Borisov ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ve Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi Aylin Sekizkök’e TIR'ların geçişine izin verdikleri ve ilgilendikleri için teşekkür ettiğini belirtti.



Edirne Valisi Ekrem Canalp, görüşme sonrası yaptığı açıklamada, “Malumlarınız ülkeler arasındaki karşılıklı olarak salgından dolayı tedbirler dolayısıyla Bulgaristan tarafında başlangıçta belirli bir TIR kuyruğu oluştu. Gümrük işlemlerindeki yavaşlamadan dolayı oluşan TIR kuyruğunu karşılıklı olarak iş birliği içerisinde Bulgar tarafıyla beraber tamamen bitirmiş durumdayız. Bulgaristan'la aramızdaki ilişkiler son derece iyi ilişkiler. Herhangi bir sorun ya da problem çıktığı zaman 24 saat kesintisiz aramızdaki diyalogla problem olan, sorun olan konuları hemen çözebiliyoruz. Bugün burada da sayın Başbakan'ın buraya gelmiş olması, bizim daha önce Edirne'de yapmış olduğumuz bir uygulamanın Bulgaristan tarafındaki karşılığının tespit etmek ve bir şekilde açılışını yapmak üzere bulunuyor. Biz Türk tarafında TIR kuyrukları olduğu zaman Edirne tarafında burada, TIR parkları ve TIR kuyruk sistemini devreye koymak suretiyle TIR kuyruklarını çözmüştük. Bu problemi çözmüştük. Şu anda Bulgaristan da geçmişte hava alanı olarak kullanılan belirli bir alanı TIR park alanı olarak kullanmak suretiyle kuyrukların oluşumuna engel olacak." diye konuştu.

Kapıkule ve Kapitan Andrevo Sınır Kapıları arasında bulunan ‘Ortak temas noktası’nda gerçekleştirilen görüşmeye, Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi Aylin Sekizkök, Dışişleri Bakanlığı Edirne Temsilcisi Büyükelçi Volkan Türk Vural, Bulgaristan'ın Filibe Başkonsolosu Hüseyin Ergani, Burgaz Başkonsolosu Senem Güzel de hazır bulundu. (İHA)