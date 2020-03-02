Bulgaristan Başbakanı Borisov: Kamplar AB toprakları dışında olmalı; Türkiye'ye yardım edilmeli

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la ikili görüşme gerçekleştirmesi beklenen Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, Türkiye'ye hareketinden önce Sofya Havalimanı'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Borisov, sığınmacıların sınır kapılarına gitmesine ilişkin "Avrupalı hümanist ve demokrat bir ülke olarak bunu soğukkanlılıkla izlememiz mümkün değil" dedi.

Erdoğan ile çalışma yemeğinde bir araya geleceklerini kaydeden Borisov, Suriye ve mülteci krizi hakkında görüşeceklerini dile getirdi.

"Kamplar AB toprakları dışında olmalı"

Başbakan Borisov, Türkiye'nin Yunanistan ile ortak sınırındaki düzensiz göçmen krizine işaret ederek, "Ülke olarak, sınıra dayanmış çocuklu annelerin sağa sola dağıtıldığını gördüğümüz zaman buna sevinemeyiz, bundan mutluluk duymamız mümkün değil. Avrupalı hümanist ve demokrat bir ülke olarak bunu soğukkanlılıkla izlememiz de mümkün değil. Her şeyden önce geleceğe dönük iyi ilişkilerimizi pekiştirmeliyiz" diye konuştu.

Başbakan Borisov, göçmenlerin barınacağı kampların Avrupa Birliği (AB) topraklarının dışında olması gerektiğini de kaydetti.

"Türkiye'ye yardım edilmeli"

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bu sabah telefonla görüştüğünü aktaran Borisov, "Biz Suriye'deki askeri harekatlar ve insani krizle ilgili sorunlara kalıcı bir çözüm bulmalıyız. Bu bağlamda mültecilere yeniden bakabilmesi için Türkiye'ye yardım edilmeli" ifadesini kullandı.