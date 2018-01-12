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Bulgaristan Başbakanı Borisov: AB'nin en büyük komşusu Türkiye ile ilişkilerini iyileştirmeye çalışacağız

SOFYA, (DHA)- BULGARİSTAN Başbakanı Boyko Borisov, AB Konseyi Dönem Başkanı olarak düzenlediği  ilk toplantıda, Türkiye'nin AB  ile ilişkilerinin iyileşmesi için çalışacaklarını belirterek,  "AB’nin en büyük komşusu Türkiye ile ilişkilerini iyileştirmeye

12 Ocak 2018 21:10

SOFYA, (DHA)- BULGARİSTAN Başbakanı Boyko Borisov, AB Konseyi Dönem Başkanı olarak düzenlediği  ilk toplantıda, Türkiye\'nin AB  ile ilişkilerinin iyileşmesi için çalışacaklarını belirterek,  \"AB’nin en büyük komşusu Türkiye ile ilişkilerini iyileştirmeye çalışacağız\" dedi.
Bulgaristan\'ın AB Konseyi Dönem Başkanı olması ardından Başbakan Boyko Borisov ve AB Komisyonu Başkanı Juncker  Jeans -Claude ile birlikte Sofya Milli Kültür Sarayı\'nda basın toplantısı düzenledi. Borisov,  AB’nin en büyük komşusu Türkiye ile ilişkilerinin iyileştirmesi için çalışacaklarını belirterek, şöyle dedi:
\"AB’nin en büyük komşusu Türkiye ile ilişkilerini iyileştirmeye çalışacağız. Ancak bu Mayıs’ta yapılacak Batı Balkanlar zirvesinde olmayacak. Çünkü oradaki ilgi odağını değiştirmek istemiyoruz. Bu iyileştirme sürecinin Türkiye tarafından gerekli düzeltmelerle ve politik iradeyle, bölge yararına mümkün olacağını umuyorum. Sığınmacı sözleşmesinin uygulanması Avrupa için olağanüstü önemlidir.\"
AB\'nin Türkiye ile Avrupa göçmen sözleşmesinin imzalanması ardından sığınmacı baskısının azaldığını vurgulayan Borisov,  \"Avrupa göçmen sözleşmesinin imzaladığından beri sığınmacı baskısı kat, kat azaldı. Avrupa’nın nasıl bir kriz geçirdiğini biliyorsunuz ve bazı büyük ülkeler hala bunun etkileriyle sarsılıyor. Ciddiyetle basın özgürlüğü yasasına uyulmasını takip ediyoruz. Umarım; Türk hükümeti onlara karşı bu tutumunu revize eder\" diye konuştu.
AB Komisyonu Başkanı Juncker\'in Jeans -Claude, \"Bulgaristan\'ın yeri; Shengen\'de. Ülke Shengen için bütün şartları yerine getirdi. Ancak, bazı hükümetler gerçekleri görmeyerek, üyelik sürecini bloke ediyor\" dedi. Juncker, Avrupa için Batı Balkanlarla ve Türkiye ile bağlılığın iyileştirmenin büyük önem taşıdığını vurgulasa da, 2020 yılına kadar AB\'ye yeni üye alınmayacağını bildirdi.

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