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Dünya

Bulgaristan, Ankara Büyükelçisi'ni "Türkiye'nin seçimlerine karıştığı" iddiasıyla geri çağırdı!

"Bulgaristan'ın iç işlerine doğrudan müdahaledir"

Fotoğraftakiler: Nadejda Neynski ve Tayyip Erdoğan

17 Mart 2017 15:14

Bulgaristan, Ankara Büyükelçisi Nadejda Neynski'yi Sofya'ya çağırdı. Bulgar basınındaki haberlere göre, Bulgar hükümetinin bu kararının gerekçesi ise Türkiye'nin Bulgaristan'da düzenlenecek seçimlere müdahale ettiği iddiası. Hürriyet'in haberine göre, Bulgaristan Dışişleri Bakanlığı, Neynski'nin "istişare" için Sofya’ya çağrıldığını açıkladı.

Bulgar bakanlığının kararını, uluslararası haber ajansı AFP duyurdu. AFP'nin haberinde, Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi Süleyman Gökçe'nin bir kampanya videosunda açıkça Türk partisi DOST'a destek verdiği gerekçesiyle geçen hafta Bulgar Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldığı hatırlatıldı.

Bulgar hükümetinin ayrıca Ankara'ya, "Türkiye'deki yaklaşık 60 bin Bulgar vatandaşını 26 Mart'taki genel seçimde DOST Partisi'ne oy vermeleri konusunda teşvik ettikleri için" tepki gösterdiği ve bunu "Bulgaristan'ın iç işlerine doğrudan müdahale olarak gördüğü" de belirtildi.

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