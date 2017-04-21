Bulgaristan 5 Alman vatandaşını terör şüphesiyle gözaltına aldı

Bulgaristan Güvenlik Dairesi DANS, 14 Nisan günü, 5 Alman vatandaşının trenle Romanya’nın başkenti Bükreş’ten İstanbul’a doğru gitmek isterken yakalandığını bildirdi. Güvenlik Dairesi bu kişilerde "Yabancı savaşçılarda tipik olan radikalleşme emarelerine” rastladıklarını açıkladı.

Bulgar güvenlik makamları gözaltına alınanlardan dördünün Suriye ve Irak’ta faaliyet gösteren bir terör örgütüne yardım ettiklerinin, reşit olmayan beşinci kişinin ise bir terör örgütüne katılmak üzere Suriye’ye gitmekte olduğunun belirlendiğini söylediler ve bu kişilerin aslında Almanya’yı terk etme izinleri olmadığına da dikkat çektiler.

Şüpheli bu beş kişinin “Bulgaristan’ın ulusal güvenliğini tehdit ettiklerini” belirten Bulgar Güvenlik Dairesi DANS, dört kişinin hâlihazırda sınır dışı edildiğini ve ülkeye girişlerine yasak getirildiğini vurguladılar. Reşit olmayan yaştaki kişinin ise şu anda hâlâ Bulgaristan’a olduğu ve Almanya’daki ailesine teslim edilmeyi beklediği de belirtildi.

Söz konusu 5 Alman vatandaşının Bulgaristan ile Türkiye arasındaki en büyük sınır kapısı olan, Kapıkule'nin karşısındaki Kapitan Andreewo'da gözaltına alındıkları belirtildi.

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afp/dpa/ÇA/GA