-BULGAR POLİTİKACIYA SİLAHLI SALDIRI İSTANBUL (A.A) - 10.12.2010 - Bulgaristan'daki Kalkınma ve Eşitlik Partisi'nin kurucusu Doç. Dr. Bedri Sefik, Bakırköy'de silahlı saldırıya uğradı. Yaralanan Sefik'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Doç. Dr. Bedri Sefik'e, Şenlikköy Mahallesi Yeşilyurt Caddesi üzerindeki bir otoparkın önünde ateş açıldı. Saldırıda elinden ve bacağından yaralanan Sefik,ambulansla Özel Doğan Hastanesine kaldırıldı. Doç. Dr. Bedri Sefik'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.