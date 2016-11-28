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Dünya

Bulgar Ortodoks Kilisesinden sığınmacı karşıtı çağrı

Sığınmacı kabulünün sınırlandırılmasını isteyen Bulgar Ortodoks Kilisesi, sığınmacı dalgasının istila belirtileri taşıdığını savundu

28 Kasım 2016 15:44

Bulgaristan Ortodoks Kilisesi, ülkeye sığınmacı kabulünün sınırlandırılması çağrısında bulundu.

Bulgaristan Ortodoks Kilisesi, internet sitesinden yaptığı açıklamayla sığınmacı akınına karşı duruşunu ortaya koydu.

Açıklamada, "Bu sığınmacı dalgası istila belirtileri taşıyor" ifadesi kullanılarak güvenlik riski altındaki insanlarla olanaklar ölçüsünde dayanışma gösterilmesini desteklemesine karşın, ülkeye daha fazla sığınmacının gelmesine izin verilmemesi gerektiği belirtildi.

Açıklamada "Gelenlere, sınırlı olanaklarımız çerçevesinde yapabildiğimiz kadar yardım ederiz ancak fazlasını hiçbir şekilde yapmayız. Sorunu yaratanlar çözümüne katlansın. Ortodoks Bulgar halkı, bu durumda devletinin yok edilmesine kadar varabilecek ağır bir bedeli ödeyemez” ifadesi yer aldı.

Bulgaristan Ortodoks Kilisesi, toplumsal konularda sınırlı düzeyde görüş belirtmekle tanınıyor. Sığınmacılarla ilgili yapılan açıklamanın, ülkede sığınmacılara karşı milliyetçiliğin artmaya başladığı bir dönemde gelmesi dikkati çekti.

Harmanlı şehrinde geçen hafta bir sığınmacı kampında çıkan ayaklanma sonucu 300’ü aşkın yabancı gözaltına alınmış, 24 güvenlik personeli yaralanmıştı.

Ayaklanma ve çıkan olaylar sonrası aşırı sol ve sağcı güçler protesto gösterileri düzenlemişti. Harmanlı’daki kampın bulunduğu Yabol bölgesinde tüm sığınmacı barındırma tesislerinin tamamen kaldırılması talebiyle imza kampanyası da başlatılmıştı.

Bulgaristan’da sığınmacı sayısının 10 bin civarında olduğu tahmin ediliyor.

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