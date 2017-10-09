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Bulgar medyasından 'sınırda rüşvet' iddiası

Engin ÖZMEN/EDİNE, (DHA)- BULGARİSTAN medyası, Türkiye'den ülkelerine yasa dışı yollarla girmek isteyen göçmenleri götüren insan kaçakçılarının, 'Bulgar sınır polisi'ne kişi başı 100-200 euro rüşvet verdiğini iddia etti

09 Ekim 2017 21:41

Engin ÖZMEN/EDİNE, (DHA)- BULGARİSTAN medyası, Türkiye\'den ülkelerine yasa dışı yollarla girmek isteyen göçmenleri götüren insan kaçakçılarının, \'Bulgar sınır polisi\'ne kişi başı 100-200 euro rüşvet verdiğini iddia etti. Eski bir polis şefinin ifadelerine dayandırılan bir haberde, polis şeflerinin \'göz yumma\' karşılığında 10 bin euro rüşvet aldığı öne sürüldü.
Bulgaristan medyası, Türkiye ile araya tel örgü çekilen sınır bölgelerinde Bulgar polislerin insan kaçakçılarından rüşvet aldığı iddiasına yer verdi. Eski bir polis şefinin ifadelerine yer verilen haberlerden birinde, Edirne\'den Bulgaristan\'a göçmen götüren insan kaçakçılarının, temas kurdukları Bulgar sınır polisleriyle \'göz yummaları\' karşılığında kişi başı 100-200 euroya anlaştıkları ve kaçak geçişlere izin verdikleri iddiası yer aldı. Habere göre, çoğunluğu Suriye, İran ve Iraklı olan kaçaklar, rüşvet alan polislerin bulunduğu tel örgütlerden atlayıp Bulgaristan\'a giriş yapıyor. Ayrıca, sınırda görev alacak polislerin önceden araştırılarak \'rüşvet alır ya da almaz\' şeklinde fişlendiği öne sürüldü.
\'POLİS ŞEFLERİNE 10 BİN EURO\'
Haberlerde ayrıca polis şeflerinin \'geçişlere izin vermesi\' ve bunun için ekip oluşturması karşılığında 10 bin euro rüşvet aldığı iddia edildi. Göz yumularak yapılan geçişler nedeniyle Bulgaristan\'ın \'resmi\' kaçak geçişlerinde de azalma olduğu kaydedildi. Haberlerin çıkmasının ardından Bulgaristan hükümeti ise herhangi bir açıklama yapmadı.

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