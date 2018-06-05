Bulgar çifte 'kapkaç' yapan 2 şüpheli yakalandı

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA)- MARMARİS\'te yerleşik yaşayan Bulgaristan uyruklu yaşlı çiftin çantasını kapkaç yöntemiyle çaldığı öne sürülen 2 şüpheli, yakalanıp, gözaltına alındı.

Armutalan Mahallesi\'nde, 2 kişinin sahilde şezlong altında çanta sakladığını ihbar alan polis ekipleri, saat 02.30 sıralarında bölgeye gitti. Çantayı kontrol eden polis ekipleri, içerisinde Bulgaristan uyruklu İvan Kostov Yovcheva (70) ve Daima Geogvieva Yovcheva (68) çiftinin pasaportunu buldu. Polis, Armutalan Mahallesi\'nde yaşayan çifte ulaştı. Çantanın kapkaç yöntemiyle çalındığı öğrenildi.

Yapılan araştırmada şüphelilerin hırsızlık suçundan kaydı bulunan F.B. (20) ve A.B. (18) olduğu tespit edildi. Mahallenin yakınında dolaştığı tespit edilen 2 şüpheli, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler suçlamayı kabul etmese de parmak izlerinin çantanın üzerindekilerle eşleştiği öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan F.B. ve A.B., adliyeye sevk edildi.

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