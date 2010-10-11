-BULGAR BASKETÇİLERİ TAŞIYAN OTOBÜS YANDI KIRKLARELİ (A.A) - 11.10.2010 - Bulgaristan'ın Burgaz kenti bayan basketbol takımının 18 oyuncusunu taşıyan otobüs hareket halindeyken alev aldı. Bayan basketçiler tamamen yanan otobüsten yara almadan kurtuldu. Alınan bilgiye göre, İvan Dinev'in (53) kullandığı A1600BA plakalı otobüs TEM otoyolunun Lüleburgaz'a bağlı Turgutbey köyü yakınlarında elektrik aksamından çıkan kıvılcım nedeniyle alev aldı. Otobüsün arka kısmından çıkan dumanı fark eden sürücü Dinev, otobüsü durdurarak oyuncuları otoyol kenarına indirdi. Olay yerine gelen Lüleburgaz itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Otobüsleri yanan bayan basketçiler kiralanan başka bir otobüs ile ülkelerine gönderildi.