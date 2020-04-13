Bulgar Başbakan Borisov'dan iş dünyasına: Çalışanları işten çıkaracağınıza elinizdeki lüks araçları azaltabilirsiniz

Bulgaristan'da hükümetten, Koronavirüs salgını nedeniyle mali yardım isteyen iş dünyasına "İşçi çıkaracağınıza önce elinizdeki lüks otomobilleri satın" cevabı geldi.

Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, başkent Sofya'da altyapı çalışmalarının devam ettiği bölgeye yaptığı ziyarette iş dünyasından gelen eleştirilere yanıt verdi.

Euronews'in haberine göre şirketlere ellerindeki lüks malları satma çağrısında bulunduğu için eleştirilen Başbakan Borisov, ülkedeki lüks otomobil sayısını ve markalarını açıkladı.

Borisov ülkesinde 84 Rolls-Royce, 241 Bentley, 123 Ferrari, 87 Lamborghini, 311 Maserati, 280 Hammer, 4 bin Jaguar, 5 bin Porsche olduğunu ve bu alanda muhtemelen Avrupa ülkeleri arasında ilk sırada bulundukları serzenişinde bulundu.

Lüks araç sayılarını veren Bulgar Başbakan Borisov, "Çalışanları işten çıkaracağınıza elinizdeki lüks araç sayısını azaltabilirsiniz" dedi.

Son verilere göre Bulgaristan'da 676 vaka bulunuyor. Bunlardan 32'si hayatını kaybetti.