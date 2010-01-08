Türkiye'den göç eden Bulgarların mal ve mülkleri için 20 milyar dolara yakın tazminat isteyen Bulgar bakan özür diledi.



Yurt dışında yaşayan Bulgarlardan sorumlu Devlet Bakanı Bojidar Dimitrov, "Uzman olmadığım bir konuda konuşarak büyük bir gaf yaptım. Hatamı kabul ediyorum" dedi. Başbakan Boyko Borisov sorun yaratacak açıklamalara devam etmesi durumunda Dimitrov'u görevden alacağını söylemişti. Skandal hükümet basın merkezi sözcülerinden Veselin Ninov'un da görevinden alınmasına neden oldu. Dimitrov, Türkiye'den, 1913'ten sonra göç eden Bulgarların bırakmak zorunda kaldıkları mal ve mülkleri için tazminat isteneceğini ve bu konunun çözümünün Türkiye'nin AB üyeliği için bir "ön koşul" olduğunu ileri sürmüştü. Bulgaristan Dışişleri Bakanlığı da önceki gün Dimitrov'un sözlerinin kişisel bir yorum olduğunu vurgulayarak, Bulgaristan'ın, Türkiye'nin AB'ye üyelik sürecini desteklediği bildirilmişti.