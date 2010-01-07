Bulgar Bakan, geri adım attı

T24- Türkiye'den, 1913 yılından sonra göç eden Bulgarların bırakmak zorunda kaldıkları mal ve mülkleri için 20 milyar dolara yakın tazminat isteneceğini ve bu konunun çözümünün Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliği için bir "ön koşul" olduğunu ileri süren Bulgaristan Devlet Bakanı Bojidar Dimitrov, açıklamalarından dolayı özür diledi.

Yurt dışında yaşayan Bulgarlardan sorumlu Devlet Bakanı Dimitrov'un, Sabah gazetesinde yer alan habere göre, "Uzman olmadığım bir konuda konuşarak büyük bir gaf yaptım. Hatamı kabul ediyorum" dediği öğrenildi.

Avrupa Birliği'nin Türkiye için hazırladığı ilerleme raporunda, 1913 yılından sonra Trakya bölgesinden göç eden Bulgarların mal varlıkları için tazminat ödenmesi konusunun yer aldığını belirten Dimitrov, "Ancak bu konu rapora bir ön koşul olarak değil bir iyi niyet önerisi olarak girmiş. Ben yanlış anlamışım. Hata yaptım. Doğru olan dışişleri bakanlığımızın resmi tutumudur" diye konuştu.

Bulgaristan Dışişleri Bakanlığı, dün yaptığı açıklamada, Bojidar Dimitrov'un tazminat talebiyle ilgili sözlerinin kişisel bir yorum olduğunu vurgulayarak, Bulgaristan'ın, Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üyelik sürecini desteklediği bildirilmişti.

Başbakan Boyko Borisov da Bojidar Dimitrov'u sert bir dille uyararak, tazminat talebi konusunda ne hükümetin ne de parlamentonun resmi bir kararı olduğunu açıklamıştı. Borisov, sorun yaratacak açıklamalara devam etmesi durumunda Bojidar Dimitrov'u görevden alacağını söylemişti.

Bu arada Dimitrov'un yarattığı siyasi ve diplomatik skandal hükümet basın merkezi sözcülerinden Veselin Ninov'un da görevinden alınmasına neden oldu. Hükümet basın merkezi müdürü Nikolay Boev, Bojidar Dimitrov'un yorumuyla ilgili, hükümetin resmi görüşü izlenimi verecek şekilde ve kimseye danışmadan basına açıklama yapan Veselin Ninov'un işine son verildiğini bildirdi.

