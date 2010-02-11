Bulgar bakan erken havlu attı

T24 - Yeni dönem AB Komisyonu’nun Bulgar üyesi Dışişleri Bakanı Jeleva, hakkındaki iddialar üzerine adaylıktan çekildi. Jeleva, Avrupa Parlamentosu’ndaki mülakatta Sosyalistler tarafından köşeye sıkıştırılmıştı.



Yeni dönem AB Komisyonu, göreve henüz başlamadan ilk firesini verdi. Şubat ayında göreve başlayacak Komisyon üyelerinin göreve uygunluğunu belirlemek üzere Avrupa Parlamentosu'nda yapılan mülakatlar devam ederken, Uluslararası İşbirliği ve İnsani Yardımlardan Sorumlu AB Komisyonu Üyeliği görevine getirilmesi planlanan Bulgaristan Dışişleri Bakanı Rumjana Jeleva, adaylıktan çekildiğini açıkladı.



AB Komisyonu Başkanı Jose Manuel Barroso konuyla ilgili kısa bir yazılı açıklama yayımladı. Barroso'nun Sözcüsü Amadeu Altafaj, şunları söyledi:



''Başkan Barroso, Sayın Jeleva'ın öngörülen geri çekilmesi konusunda bilgilendirildi. Kendisi, verilen bu kişisel karara tamamen saygı duyuyor. Ayrıca Bulgaristan Başbakanı Sayın Borisov'un Komisyon Başkanı Barroso'yu arayıp yeni bir isim önerdiğini de bildirmek istiyorum. İsmi geçen kişi ise hâlihazırda Dünya Bankası Başkan Yardımcısı olan Kristalina Georgieva.''



Jeleva, AB Komisyonu üyeliği için adaylığını koyduğu sırada Birliğe ilettiği kendisiyle ilgili dokümanlarda, Avrupa Parlamentosu üyesi olduğu 2007 yılı itibariyle danışmanlık şirketi Global Consult ile olan ilişiğinin bittiğini bildirmişti. Avrupa Parlamentosu'nun Bulgar milletvekillerinden Antoniya Parvanova ise mülakatlar sırasında Jeleva'nın 2009 Nisan ayına kadar şirketin sahibi olduğunu iddia etmiş ve Jeleva'nın yan gelirlerinin açıklanmasını istemişti.





Jeleva'ya ağır ithamlar



AB Komisyonunun Uluslararası İşbirliği ve İnsani Yardımlardan Sorumlu Üyeliğine getirilmesi planlanan Jeleva hakkındaki iddialar bununla da sınırlı değil. 40 yaşındaki Jeleva’nın eşinin Bulgaristan'da mafya gruplarıyla ilişkisi olduğu yönünde de savlar ortaya atılmıştı.



Bu yüzden AB'nin İnsani Yardımlardan Sorumlu Üyelik görevine aday olan Jeleva'nın göreve uygunluğu için yapılan mülakatta üzerindeki baskı bir hayli büyüktü. Parlamenterler karşısında Jeleva'yı epeyce terleten sadece kendisine görev alanıyla ilgili yöneltilen sorular değildi. Aynı zamanda bugüne kadar gizli tutulan ek gelir kaynakları ve eşinin ne işle uğraştığına yönelik ayrıntılı sorular da Jeleva'yı bir hayli zorladı. Bulgaristan Dışişleri Bakanını sorularıyla sıkıştıran isimlerden biri Avrupa Parlamentosu Sosyalist grubundan Michael Cashman. İngiliz parlamenterler, şu ısrarlı soruları yöneltti:



''İmzaladığınız komisyon üyeliği taahhütnamesinde ilgi alanlarınıza dair eksik kalan bir nokta var mı? Kurula söylemek istediğiniz başka bir şey yok mu? Ya da daha önceki iş ilişkilerinize dair şu ana kadar söylemediğiniz bir şey var mı?''



Jeleva'nın bu sorulara yanıtı ise gayet net oldu:



''Eşime ve bana dair yöneltilen bütün dedikodu ve iddialar, herhangi bir dayanaktan yoksundur. Bence şimdi hepimiz mülakatın asıl önemli konularına odaklanabiliriz.''





Parlamenterleri ikna edemedi



Ancak Jeleva'nın bu konudaki açıklamaları mülakatlara katılan üyeleri ikna etmeye yetmedi. Avrupa Parlamentosunun Hukuk Dairesi, Jeleva'ya yöneltilen iddiaların doğruluğunu araştırdı. Ancak bu araştırmalar, ne iddiaları doğruladı ne de Jeleva'yı temize çıkardı. Gerekçe olarak da verilerin gerçekliğini kontrol etmenin mümkün olmadığı gösterildi. Jeleva’yı eleştirenler, çekilme kararından memnun olurken, Jeleva'nın bağlı bulunduğu Hrıstiyan Demokratlar iddiaları daha çok siyasi bir komplo olarak yorumladı. Jeleva'nın mensubu olduğu Avrupa Parlamentosu'nun en büyük grubu olan Avrupa Halk Partisi/Avrupa Demokratlar Grubu Başkanı Fransız milletvekili Joseph Daul şöyle konuştu:



'' Ona yöneltilen suçlamaların tamamı asılsız çıktı. Ama Sayın Jeleva gururuyla oynanması ve dürüstlüğünden şüphe edilmesine daha fazla tahammül edemedi. Bence o, siyasi bir savaşın kurbanı oldu.''



Bulgaristan hükümeti Jeleva’nın yerine Dünya Bankası Başkan Yardımcısı olan Kristalina Georgieva’yı önerdi. AB Komisyonu Başkanı Jose Manuel Barroso da bir sonraki aşamada Sofya yönetiminin yeni adayı ile buluşacak. Bu isim de diğerleri gibi mülakata tabi tutulacak. Bu yüzden Yeni AB Komisyonunun Avrupa Parlamentosunca onaylanmasının ve ilk etapta 1 Şubat olarak belirlenen göreve başlama tarihinin yaklaşık iki hafta ertelenebileceği belirtiliyor.



