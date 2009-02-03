Bülent'e şok suçlama



Gençlerbirliği Kulüp Başkanı İlhan Cavcav, menajerler ve hocalar yüzünden çok zarar ettiklerini söyledi.







İlhan Cavcav, geçen yıl 5 hocayla çalıştıklarını ve herbirinin de kulübe ayrı ayrı zarar verdiğini belirterek, "Sadece Bülent Korkmaz'ın kulübe verdiği zarar 5-7 milyon dolardır. Korkmaz, 'Nick Carley'i istemiyorum' dedi ve 300 bin euroya sattık. Bu futbolcu İngiltere'de bir takıma 3 milyon sterline gitti. Biz, Bület Korkmaz ve yardımcısı Mehmet Kulaksızoğlu ile sözleşmemizi karşılıklı fesh ettik ve paralarını ödedik. Fakat onlar sözleşmelerindeki opsiyonunda parasını federasyona müracaat ederek alıyorlar. İtirazımız dahi kabul edilmedi" dedi.



"BÜLENT KORKMAZ O PARAYI NASIL YİYECEK"



İlhan Cavcav, sözlerini şöyle sürdürdü: "Türkiye'nin kaderi bu ve bunları istemeyiz diye yolladığımız adamlar hem kulübe hem takıma zarar veriyor. Bunun yanında gönderdiğimiz bir sürü oyuncu var. Netice olarak sayın Bülent Kormaz'ın ve sayın Mehmet Kulaksız'ın Gençlerbirliği'ne verdiği zarar 6 veya 7 milyon dolardır. O dönemdeki talimata göre kalan 4 aylık paralarını verdim. Onlar ise gelecek sezonun dahi parasını istediler. Bugünkü büyük Futbol Federasyonu'muzun başına büyük ümitlerle gelen bu değerli kardeşlerimiz bu talimatı kaldırdılar. Bunun üzerine bu talimat kalkınca Bülent Korkmaz ve Mehmet Kulaksız bizimle yapmış oldukları 6 aylık şu kadar ücret ama sonradan da 2 yıllık daha yani 3 senelik mukavele içerisinde 2006-2007 sezonu bittikten sonra öbür sezonlar için bedelini karşılıklı anlaşmak suretiyle devam ettirecektik. Fakat anlaşamadık.



Ben 5 yüz bin lira verdim ancak, onlar 1-2 milyon istediler. Olmaz dediğim zaman da herhangi bir cezai şart yok mukavele karşılıklı fesih edilir. Sen 6 ay evvel olan bir olayı bugün çıkan bir olayla 216 milyar lira sayın Bülent Korkmaz'a para ödeyip hiçbir ihtarname bize vermeden gelirlerimizden 216 milyar Korkmaz'a ödenen ücret diye kesmelerini anlamış degilim. Halen hep söylüyorum bu iş içinde olan bir insan olarak bunu kabullenemedim. Şimdi aynı olayda Mehmet Kulaksızoğlu'da gitmiş tahkime. Ona da 156 milyar lira takdir etmişler. Gençlerbirliği'nin parasını aldı, çoluğu çocuğu var nasıl yiyecek onu artık Allah biliyor."



AZİZ YILDIRIM'A GÖNDERME: DAVULCU ÇALIYOR, ZURNACI OYNUYOR



Türkiye'de ticari bir krizin olduğunu dile getiren Başkan İlhan Cavcav, kabahati Kulüpler Birliği'ne bularak, Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Aziz Yıldırım'a da göndermede bulundu.



Cavcav şöyle konuştu: Sanki orada olan arkadaşlar kulüplerin varlık içinde yaşıyormuş gibi habire haksız şekilde kararlar veriyorlar. Amaçları sözde oyuncu korumak, güya antrenörü korumak, bana göre yanlış yollara tevessül ediyorlar ve burada da ayrıca kabahat onların değil, Kulüpler Birliği'mizin. Kulüpler Birliği'mizin başkanı sayın Aziz Yıldırım beyefendi. Ben 2-3 ay bu rahatsızlığım nedeniye gidemiyorum toplantılara veya gidemedim, şimdi davulcu çalıyor zurnacı oynuyor kardeşim."



"FEDERASYON BAŞKANLIĞI YAPMAK İSTERDİM"



"Türkiye'de bu koşullarda keşke biraz daha genç olsaydım, Futbol Federasyon Başkanlığı yapmak isterdim" diyen Başkan Cavcav, "Son Yıllarda menajerler yüzünden sokağa attığımız paralar en azından 15-20, belkide 25 trilyonuda geçer. Hocalar hata yaptı, biz bizde hata yapmışızdır. Ben 30 senedir bu işin içersindeyim ve artık yoruldum. Gençlerbirliği'ne sahip çıkabileceğine inandığım bir arkadaş bulduğum anda, derhal bu işten artık kurtulacağım. Çünkü artık tahammül edemiyorum" ifadesini kullandı.



"İNŞALLAH ANKARASPOR'UN ŞAMPİYONLUĞUNU KUTLARIZ"



Hacettepespor'u bir torun olarak gördüğünü dile getiren Onursal Başkan İlhan Cavcav, "Beni ancak torun sahibi olan insanlar anlar ve o torunun ne kadar tatlı ne kadar sevimli olduğunu daha iyi bilirler. Hacettepe bizim kardeş takımımız. Ancak Hacettepe'nin şansı iyi gitmedi. Arkadaşlarımızın beğenip getirdiği oyuncular iyi çıkmadı. 18 takımlı bir ligde 3 tane takım küme düşecek. 3 Ankara takımı da düşmesin istiyorum. Bu sezon Ankaraspor çok başarılı. İnşallah bu yıl Ankaralı olarak bu şampiyonluğu kutlarız" dedi.



