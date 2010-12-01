-BÜLENT YILDIRIM UEFA'DA DÜDÜK ÇALACAK İSTANBUL (A.A) - 01.12.2010 - FIFA kokartlı Türk hakem Bülent Yıldırım, UEFA Avrupa Ligi (K) Grubu'nda Rumen takımı Steaua Bükreş ile İngiliz ekibi Liverpool arasında yarın oynanacak maçı yönetecek. Bükreş'teki karşılaşma TSİ 20.00'de başlayacak. Bülent Yıldırım'ın yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Cem Satman yapacak, Hakan Özkan da maçın dördüncü hakemi olacak. Hüseyin Göçek ve Barış Şimşek bu önemli maçta ilave yardımcı hakem olarak görev alacak. Ocak 2010'dan bu yana 2. kategoride yer alan Bülent Yıldırım'ın 2010-2011 sezonunda görev aldığı uluslararası maçlar şöyle: 4 Kasım: UEFA Avrupa Ligi (J) Grubu'nda Sevilla-Karpaty maçı 30 Eylül: UEFA Avrupa Ligi (G) Grubu'nda Hajduk Split-Anderlecht maçı 3 Eylül: Liectenstein ile İspanya arasında oynanan 2012 Avrupa Şampiyonası eleme maçı 19 Ağustos: Vaslui ile Lille oynanan UEFA Avrupa Ligi play-off maçı 5 Ağustos: Karabağ ile Wisla Krakow arasında oynanan UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme maçı 13 Temmuz: Actobe ile Olimpi Rustavi arasında oynanan Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme maçı