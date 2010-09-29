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Spor

BÜLENT YILDIRIM SPLİT'TE DÜDÜK ÇALACAK   İSTANBUL (A.A)

29 Eylül 2010 13:24

-BÜLENT YILDIRIM SPLİT'TE DÜDÜK ÇALACAK   İSTANBUL (A.A) - 29.09.2010 - FIFA kokartlı Türk hakemlerinden Bülent Yıldırım, Hırvatistan temsilcisi Hajduk Split ile Belçika temsilcisi Anderlecht arasında yarın oynanacak UEFA Avrupa Ligi (G) Grubu maçını yönetecek. Hırvatistan'ın Split kentindeki Poljud Stadı'nda oynanacak ve TSİ 20.00'de başlayacak karşılaşmada Yıldırım'ın yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Cem Satman yapacak. İlave yardımcı hakemlik görevini Halis Özkahya ve Barış Şimşek'in yapacağı karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Hakan Özkan olacak.

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