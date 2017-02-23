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Spor

Bülent Yıldırım, 2.5 yıl sonra bir derbi yönetecek

Bülent Yıldırım, kariyerinde 10. kez derbi maçta düdük çalacak

23 Şubat 2017 18:17

Süper Lig'de 2003-04 sezonundan bu yana düdük çalan Bülent Yıldırım, 2 yıl 4 ay sonra yeniden derbiye atandı. Bülent Yıldırım, kariyerinde 10. kez derbi maçta düdük çalacak.

Yıldırım, Süper Lig'de 3. sıradaki Galatasaray'ın 7 puan önünde lider durumda bulunan Beşiktaş'ın bugüne kadar 4 derbi maçını yönetti.

Beşiktaş, 1972 doğumlu Yıldırım'ın düdük çaldığı 4 maçın 2'sini kaybederken, 2 kez de sahadan beraberlikle ayrıldı.

Yıldırım'ın, daha önce atandığı 9 derbinin 8'ini Galatasaray'ın maçları oluşturuyor. Sarı-kırmızılı ekip, Yıldırım yönetimindeki derbi maçlarda 3 galibiyet, 4 beraberlik ve bir mağlubiyet aldı.

Merkez Hakem Kurulunun güvenini yeniden kazanarak derbiye atanan tecrübeli hakem, şu ana kadar 3 kez Galatasaray-Beşiktaş derbisinde görev yaptı.

Yıldırım'ın düdük çaldığı maçların birini Galatasaray kazanırken, 2 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı. Tecrübeli hakem bu maçlarda kırmızı kartına başvurmazken, Galatasaray'a 7, Beşiktaş'a 15 sarı kart gösterdi.

4 kırmızı kart, 5 penaltı

Bülent Yıldırım, Süper Lig'de bu sezon 21 haftada 12 maç yönetti. Yıldırım, 12 maçta 56 sarı, 4 kırmızı kart çıkarırken, 5 kez de penaltı kararı verdi.

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