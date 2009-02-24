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Spor

Bülent yeniden Aslan

Galatasaray yeni teknik direktörü Bülent Korkmaz ile son bir yılı opsiyonlu olmak üzere 2.5 yıllık sözleşme imzaladı.

24 Şubat 2009 02:00


Galatasaray yeni teknik direktörü Bülent Korkmaz ile son bir yılı opsiyonlu olmak üzere 2.5 yıllık sözleşme imzaladı. 

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İmza töreninde konuşan Adnan Polat, Skibbe’ye yapmış olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür ederken, “Esasında çok ahenkli ve uyumlu bir çalışma ortamı yaşadık ama bunun skora yansıması olmadı. Bundan sonraki yaşamında kendisine başarılar diliyorum” dedi.

İddialarını kaybetmediklerini söyleyen Polat, “UEFA’da şampiyonluğu, Türkiye liginde de şampiyonluğu ümit ediyoruz. Galatasaray’ın başka hedefi olamaz, bizim için ikincilik başarı değildir” diye konuştu.

Eğer bir sorumlu aranacaksa bu kulübün başkanı olarak bunun kendisi olduğunu söyleyen Polat, “Bülent hoca Galatasaray’ın teknik patronudur ve işlerine kimse müdahale edemez. Galatasaray’da yönetim çalışan hiç kimseye müdahale etmemiştir. Feldkamp bu takımın halen danışmanıdır” şeklinde konuştu.

Futbolculuk döneminde Bülent Korkmaz ile 2-3 kez mukavele yenilemek için masaya oturduğunu söyleyen Polat, “Her zaman boş mukaveleye imza atıp gitmiştir, bende o mukaveleyi doldurmuşumdur. Bülent’in bana başkan demesi çok kolay olmayacak. Süresi 2.5 senedir ama son 1 senesinin opsiyonu Galatasaray’dadır” dedi.

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