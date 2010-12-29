-BÜLENT UYGUN'UN EŞİNE TARİHİ ESER KAÇAKÇILIĞI SUÇLAMASI BURSA (A.A) - 29.12.2010 - Bursa'da jandarma tarafından düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan, aralarında eski bir milletvekili ile Eskişehirspor Teknik Direktörü Bülent Uygun'un ayrı yaşadığı eşinin de bulunduğu 21 kişinin sorgulamaları sürüyor. Alınan bilgiye göre, jandarmanın yaklaşık 1,5 yıl süren takibi sonucu dün Bursa'nın Mudanya, Gemlik, Orhangazi ve merkez Yıldırım ilçeleri ile İstanbul ve Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde düzenlediği operasyonlarda gözaltına alınan organize suç örgütü lideri olduğu ileri sürülen E.T, eski bir milletvekili ile Eskişehirspor Teknik Direktörü Bülent Uygun'un ayrı yaşadığı eşi Gamze Uygun'un da aralarında bulunduğu 21 kişi için 3 günlük gözaltı süresi alındı. Zanlıların gözaltı sürelerinin tamamlanmasının ardından 31 Aralık Cuma günü adliyeye sevk edilecekleri bildirildi. Bu arada, çok sayıda tarihi eserin ele geçirildiği operasyonla ilgili 3 kişinin daha arandığı öğrenildi. -ESKİŞEHİRSPOR TEKNİK DİREKTÖRÜ UYGUN- Eskişehirspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, olayla ilgili yaptığı açıklamada, yaklaşık 3-4 yıldır ayrı yaşadıkları eşi Gamze Uygun'un antika eşyalara karşı merakı bulunduğunu kaydetti. Bursa'da yaşayan eşinin, tarihi eser kaçakçılığıyla bir ilgisinin olmadığını dile getiren Uygun, ''Kendisi bir antika eşya satın alımıyla ilgili bir kişiyle görüşmüş. Görüşmeden dolayı gözaltına alınmış. Aksi bir durum söz konusu değil'' dedi. Uygun, eşinin en kısa zamanda serbest bırakılacağına inandığını sözlerine ekledi.