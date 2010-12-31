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BÜLENT UYGUN'UN EŞİ SERBEST BIRAKILDI BURSA (A.A)

31 Aralık 2010 20:43

-BÜLENT UYGUN'UN EŞİ SERBEST BIRAKILDI BURSA (A.A) - 31.12.2010 - Bursa'da jandarma tarafından düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan aralarında eski bir milletvekili ile Eskişehirspor Teknik Direktörü Bülent Uygun'un ayrı yaşadığı eşinin de bulunduğu 21 kişi serbest bırakıldı.  Alınan bilgiye göre, jandarmanın yaklaşık 1,5 yıl süren takibi sonucu önceki gün Bursa'nın Mudanya, Gemlik, Orhangazi ve merkez Yıldırım ilçeleriyle İstanbul ve Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde düzenlediği operasyonlarda gözaltına alınan organize suç örgütü elebaşı olduğu ileri sürülen E.T, eski milletvekili H.K, Eskişehirspor Teknik Direktörü Bülent Uygun'un ayrı yaşadığı eşi Gamze Uygun, İ.Ö, A.A, A.S.A, H.F, M.A, O.Ö, S.A, E.K, İ.T, Y.K, V.M, M.K, E.Y, Ö.Ö, İ.B, İ.Ç, N.M ve U.B, sorgulamalarının ardından ''tarihi eser kaçakçılığı'' suçundan adliyeye sevk edildi.  Zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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