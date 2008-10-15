Bülent Uygun'dan yalanlama



Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, Fenerbahçe'de Luis Aragones'in yardımcılığına getirileceği yönündeki haberleri yalanladı. Uygun, yardımcılık görevine yakıştırılmış olmasını, Türk antrenörlere yapılmış bir haksızlık olarak değerlendirdi.



Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, Fenerbahçe'nin tecrübeli teknik adamı Luis Aragones'in yardımcılığına getirileceği yönündeki haberlerin yorumdan ibaret olduğunu belirterek, ''Basın tarafından sanki yardımcılığa yakıştırılmak isteniyoruz. Bunu Türk antrenörlerine verilmeyen değer olarak algılıyorum'' dedi.



Uygun, Fenerbahçe'de bir dönem futbol oynadığını, sarı-lacivertli forma altında şampiyonluklar ve gol krallığı sevinçleri yaşadığını anımsattı.



Aragones'in yardımcılığına getirileceği yönündeki haberlerin yorumdan ibaret olduğunu belirten Uygun, ''Futbolcu olarak Fenerbahçe taraftarının sempatisini kazanmış olmamız ve teknik direktörlüğe geçtikten sonra elde ettiğimiz naçizane başarıların ardından, bazı insanların Fenerbahçe'deki kötü gidişata göre yaptığı tamamen spesifik bir yorum'' dedi.



Uygun, ''Herhangi bir şekilde olmayan bir konu üzerine afaki bir konuşma yapmak açıkçası hoş değil. Evet, Aragones Avrupa şampiyonu olmuş, gerçekten çok başarılı bir teknik direktör. Ama biz de yeni genç jenerasyonun teknik direktörlüğüne soyunmuş, belli bir misyona sahip olmuş, belli ölçülerde yaşadığımız, elde ettiğimiz başarılarla orantılı, başardığımız ve başarmak istediğimiz şeylerle birlikte, basın tarafından sanki yardımcılığa yakıştırılmak isteniyoruz. Bunu Türk antrenörlerine verilmeyen değer olarak algılıyorum. Bu kadar genç yaşta, 35-36 yaşında, bu kadar üst seviyede bir başarı yapmış bir insana daha takdiri güzel şeyleri yakıştırmalarını beklerdim açıkçası. Çünkü böyle bir teklif olmamasına rağmen, bu tarzdaki söylemler, yakıştırmalar, hani hak ettiğine hakkını verme adına olabilecek şeylerken, sadece sanki bir yere yardımcı olmak istiyormuşuz gibi bir imaj var'' diye konuştu.



'Takımımın başındayım'



Şu anda takımı Sivasspor'un başında olduğunu ve Sivasspor'un başarısı için ter döktüğünü belirten Uygun, yaklaşık 6 yıldan beri Sivasspor'a emek verdiğini, bununla birlikte birçok başarıya imza attıklarını ifade ederek, ''Dolayısıyla bizim yapımızda hiçbir şekilde bir yeri terk etmek veya herhangi bir şekilde mağdur duruma düşürmek yok. Bulunduğumuz yerde en iyisini yapmak, yaparken de bütün güzellikleri hep beraber paylaşmak var'' diye konuştu.



Sivasspor camiasına bağlı olarak hizmetini en iyi şekilde yerine getirdiğini kaydeden Uygun, ''Fenerbahçe Kulübü'nde, sayın başkan Aziz Yıldırım, kendi kulübü ile ilgili değerlendirmeleri yapıyor. O yüzden herhangi bir şekilde bu tarzdaki söylemler, dedikodudan başka bir şey değildir'' dedi.



Anadolu'dan bir takımı şampiyon yapmak, başında bulunduğu takıma UEFA Şampiyonlar Ligi Kupası'nı kazandırmak gibi hayalleri olduğunu belirten Uygun, ''Aynı sevgi ortamında, aynı frekansları verdiğimiz yerde bu başarıları inşallah ben de bir teknik direktör olarak başarmak istiyorum. Başaracağıma da inancım tam. Kendimi her seferinde ona göre hazırlıyorum'' dedi.



Başta ''4 büyükler'' olmak üzere Türkiye'deki kulüplerdeki tek eksiğin kendi değerlerine sahip çıkmamak olduğunu ifade eden Uygun, kulüplerin, bünyesinde yetişen, uzun yıllar hizmet veren futbolcularına, futbolu bıraktıktan sonra antrenör değerini bir türlü tanıyamadığını savundu.



Fenerbahçe'den teknik direktörlük için bir teklif gelmesi halindeki düşüncelerinin ne olacağı ile ilgili soruya ise Uygun, ''Böyle bir teklif olmadığı sürece yorum yapmak benim için hiç doğru karar değil. Şu anda başında Avrupa Şampiyonu olmuş bir hoca, belki ufak tefek kaos ortamı yaşansa da birçok kişi tarafından yorum yapılsa da ona inanmış bir yönetim kurulu var. Yönetim kurulları gerekenleri her zaman yapar, zamanı geldiğinde de biz teknik direktör olarak bize düşen, bize gelen o teklifi değerlendiririz. Ama gelmeden bu konuda konuşmak doğru bir şey değil'' diye konuştu.

