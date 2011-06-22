-BÜLENT UYGUN'DAN "ALTINTOP" AÇIKLAMASI ESKİŞEHİR (A.A) - 22.06.2011 - Eskişehirspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, ''Halil Altıntop, Eskişehir'deydi. Biraz önce İstanbul'a hareket etti. Altıntop, menajeri ve Asbaşkan Mesut Hoşcan ile birlikte büyük ihtimal İstanbul'da anlaşma imzalayacak'' dedi. Uygun, Eskişehirspor Tesisleri'nde düzenlenen tanışma toplantısı sonrasında gazetecilere yaptığı açıklamada, geçen sezon birçok olumsuzluğa rağmen, ligi iyi yerde bitirdiklerini belirterek, bu durumda en büyük payın taraftara ait olduğunu söyledi. Taraftarın kaos ortamında bile kendilerini desteklediğini anımsatan Uygun, ''Geçen sezon elimizdeki kadronun eksikliğine rağmen güzel futbol oynadık. Malum benim yaşadıklarım... Elimde belgelerim olmasına rağmen, ceza aldım. Dağda kurt öldüğünde benden bilen bir zihniyet var. Türkiye'deki başarılı insanları karalamak isteyen zihniyetin engellemelerine rağmen, zorlu süreci tek yürek olup atlatmasını bildik'' dedi. -''HALİL ALTINTOP İMZAYI...''- Uygun, Eskişehirspor'un, Anadolu futbolunun önde gelen takımlarından biri olduğuna dikkati çekerek, taraftarın elde edilen başarıda büyük katkısının olduğunu bildirdi. Uygun, transfer sezonunda yönetimden çok önemli 4 oyuncu istediğini belirterek, şöyle devam etti: ''Bunlardan biri stoper, biri orta saha, ikisi de forvet oyuncusuydu. Bu dört futbolcu olursa ben hayal ettiklerimi başarabileceğimi söyledim. Nitekim baktığımızda Vebo, ile Kamara 25- 26 Haziran'da Eskişehir'e gelecek. Halil Altıntop, Eskişehir'deydi. Biraz önce İstanbul'a hareket etti. Altıntop, menajeri ve Asbaşkan Mesut Hoşcan ile birlikte büyük ihtimal İstanbul'da anlaşma imzalayacak. Almanya ya da Rusya'dan bir stoper alacağız. Çok kaliteli bir orta saha oyuncusu bulursak da transfer edeceğiz. Ondan sonra transferi kapatacağız. Yapılan transferleri göz önünde bulundurduğumuzda, kentin önde gelen dinamikleri de bir araya getirdiğimizde Eskişehirspor, arzuladığı hedeflerine ulaşacaktır.'' Eskişehirspor'un geleceğini hazırlamak için çalıştıklarını vurgulayan Uygun, ''Aldığımız genç futbolculardan Tarık Yalçın, Mehmet Dağ, Abdülaziz, Abdülkadir, ve Deniz çok kaliteli oyuncular. Bu futbolcular en kısa sürede takıma uyum sağlayacaklardır. Eskişehirspor'un 5 özel transer yapması benim açımdan mutluluk vericidir'' dedi.