Bülent Uygun: Zekeriya Öz denen kumarbazın...

Katar ekibi Umm Salal'ı çalıştıran teknik direktör Bülent Uygun, firari savcı Zekeriya Öz hakkında, “Zekeriya Öz denen kumarbazın kimlerden para aldığını, hangi inşaat şirketinden kimlerin daire aldığını biliyoruz. 3 Temmuz kumpası için hangi kasetlerin birleştirerek neler yapıldığını hepsini biliyoruz” ifadelerini kullandı. Uygun, Şike davası kapsamında 7 ay Metris Cezaevi'nde hapis yatmıştı.

Uygun, 3 Temmuz operasyonundan, 15 Temmuz darbe girişimine, Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Dick Advocaat'tan Sarı-Lacivertliler'in eski çalıştırıcısı Vitor Pereira'ya kadar bir çok konuya değinerek, bir gün Fenerbahçe'ye geri döneceğini iddia etti.

Fanatik’e konuşan Uygun, geçen sezon Fenerbahçe'yi ikinci yapan ve bu senenin başında da Şampiyonlar Ligi'nde Monaco'ya elenilmesi ardından görevine son verilen Vitor Pereira hakkında, "Size en güzel takımı verecekler dünya yıldızları ile donatacaklar siz kalkıp ikinci olacaksınız sonra kıvırıp kaçacaksınız bu efsane kadroyu herhangi birine verseler zaten ikinci yapar." şeklinde konuştu.

"Fenerbahçe'yi Avrupa'da şampiyon yapmak isterim"

Sarı-Lacivertli takımda Avrupa'da başarı hayali kurduğunu belirten Uygun "Bir gün döndüğümde Anadolu'dan bir takımı şampiyon yapmak için dönerim. Ben Allah'tan Fenerbahçe'ye gitmek için gitmeyi istemedim, gidersem şampiyon ve Avrupa'da destan yazmak için gitmek isterim." dedi.

Uygun ayrıca "Benim ismimim Fenerbahçe Teknik Direktörü olarak anılması gurur verici. Fenerbahçe’ye bir gün teknik direktör olmak ve Şampiyonlar Ligi Kupası’nı kaldırmak isterim."

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Dick Advocaat ile ilgili yorum yapan deneyimli çalıştırıcı; "Üzüntülü veya buruk değilim. Yönetimin aldığı karardır. Yaşlı ve tecrübeli hocalara geçmişte yaptıklarından dolayı saygı duyacaksın. Luis Aragones de saygıyı hak etmişti.”

"Kahraman Türk Milleti önünde eğiliyorum"

15 Temmuz darbe girişimi hakkında da konuşan Bülent Uygun, "Türk Milleti dünyaya başta Cumhurbaşkanı'mızla beraber destansı bir tarih yazıp demokrasi dersi vermiştir. Tank kovalayan, uçaksavar mermilerine göğüs geren ecdadı tarafından gurur duyulan gerçek kahraman Türk Milleti önünde eğiliyorum. " dedi

Ömer Halisdemir'in ailesine 50 bin TL

Antreman bilimi ile alakalı kitap çıkaracağını açıklayan Bülent Uygun, "Bu kitabın gelirlerini 15 Temmuz şehitlerin çocukları okuması için 50 bin TL, Türk asker kardeşlerimizin çocuklarını okutmak için 50 bin TL bu kurumlara bağışlayacağım. Kalan 50 bin TL'yi de inşallah ilk şehidimiz bu mücadelenin direniş noktasını kıran kahraman şehidimiz Ömer Halisdemir'e ailesi çocuklarını okutsun diye bağışlayacağım." dedi.

"3 Temmuz'un intikamını almak için Allah'a yalvardım"

"Bize 3 Temmuz kumpasını yapanlar için intikamımı alayım diye Allah’a hep yalvardım. Zekeriya Öz denen 'kumarbazın’ kimlerden para aldığını, hangi inşaat şirketinden kimlerin daire aldığını biliyoruz. 3 Temmuz kumpası için hangi kasetlerin birleştirerek neler yapıldığını hepsini biliyoruz.”

"Alt yapı hocalarının paralarını TFF ödemeli"

"Türk sporunda 10 yıldır söylediğim projeler hayata geçmeli hoca ve futbolcular kendi vergilerini kendi vermeli yönetici fazla para harcarsa cebinden ödemeli 14 yabancı kanunu çıkaranlar kendileriyle gurur duysunlar bir çok futbolcunun geleceğini mahvettiler alt yapı hocalarının parası federasyon tarafından verilmeli ki Türk futbolu kurtulmaya başlasın."