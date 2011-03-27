-BÜLENT UYGUN YGS'YE GİRDİ ESKİŞEHİR (A.A) - 27.03.2011 - Eskişehirspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, Eskişehir'de Yükseköğretime Geçiş Sınavı'na (YGS) girdi. Uygun, Eskişehir Anadolu Ticaret Meslek Lisesi'nde gireceği YGS öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, sınava girene bütün öğrenicilere başarılar diledi. Bu sınavda öğrencilerin gönlünden geçen üniversitelere girmesini istediğini ifade eden Uygun, şöyle konuştu: ''Her sınavın üstesinden nasıl geldiysek bunun da üstesinden geleceğiz. Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu okumak istiyorum. Eskişehir'de her 4 kişiden birisi üniversite mezunu. Türkiye'deki öğrenim durumu yüksek nüfusa sahip kentlerden biri olan Eskişehir'de teknik direktörlük yapmak beni de üniversite bitirmeye teşvik etti. Burada teknik direktörlük yaparken aynı zaman da okuyacağım. Futbol oynamaktan zaman bulamayıp gidemediğim üniversiteyi burada bitirmek istiyorum. İdmanlarda çok çalıştık. Eskişehirspor olarak da iyiyiz ancak 10 yıldır ders çalışmadım. Tanjantı kotanjantı bulacağız bir yerlerden artık. Çok heyecanlıyım bu maçı kazanmak istiyoruz. Taktik de 'vurun topun dibine koşun peşine' taktiği.'' Daha sonra Uygun, üzeri arandıktan sonra sınava gireceği sınıfa çıktı.