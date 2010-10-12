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Spor

BÜLENT UYGUN VE ES

12 Ekim 2010 14:43

-BÜLENT UYGUN VE ES-ES TFF ETİK KURULU'NDA  İSTANBUL (A.A) - 12.10.2010 - TFF Yönetim Kurulu, teknik direktör Bülent Uygun ile Eskişehir Kulübünü, TFF Etik Kurulu'na sevk etti. Federasyon yönetim kurulu, Bucaspor eski teknik direktörü Bülent Uygun'un kulübüyle sözleşmesi devam ederken Eskişehirspor'un teknik direktörüyle yollarını ayırmasının hemen sonrasında, sözleşmesini tek taraflı feshedip Eskişehirspor ile sözleşme imzalamasının, TFF Etik Kurulu Talimatı'nın ''Genel Yükümlülük'' kenar başlıklı 10. maddesinin ''Futbol camiasındaki tüm gerçek ve tüzel kişiler, evrensel fair-play kurallarına uygun olarak; Türkiye'nin bağlı olduğu ulusal ve uluslararası futbol kuruluşları ve TFF tarafından konulan ve gözetilen bağlılık, dürüstlük ve sportmenlik prensiplerine bağlı kalmak ve buna göre davranmak, futbolun marka değerini korumak zorundadır'' hükümlerine aykırı buldu. Kurul, bu nedenle teknik direktör Bülent Uygun ve Eskişehirspor Kulübü hakkında gerekli incelemenin yapılması için TFF Etik Kurulu'na sevk edilmelerine karar verdi.

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