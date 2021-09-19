Bülent Uygun'un koltuğuna Emre Belözoğlu mu oturacak?

5 haftada 1 puan alabilen Bülent Uygun'la ayrılık kararı alan Çaykur Rizespor yönetiminin düşündüğü ilk isim Emre Belözoğlu. Karadeniz ekibi resmi temaslara başladı. Rizespor'da forma giyen Gökhan Gönül'ün de ikna için devreye girdiği belirtildi.

Akşam'ın haberine göre; Süper Lig'de 2021-2022 sezonuna kabus gibi bir başlangıç yapan Çaykur Rizespor, oynanan 5 maç sonrası 4 mağlubiyet ve 1 beraberlik alarak sadece 1 puan toplayabildi.

Çaykur Rizespor'un geçtiğimiz hafta sahasında Hatayspor'a 2-0 yenilmesinin ardından Bülent Uygun'un ayrılığı gündeme gelmiş ancak tecrübeli teknik adamın başkan Tahir Kıran ve yönetimle yaptığı görüşme sonrası hocayla 'şimdilik' devam kararı çıkmıştı. Bu hafta deplasmanda Adana Demirspor'a da 3-1 yenilen ve silik bir görüntü sergileyen Çaykur Rizespor'da Bülent Uygun'un bileti kesildi.

Gökhan Gönül devrede

Karadeniz ekibinde yönetim yeni teknik direktör arayışlarına derhal başlarken listenin ilk sırasına Emre Belözoğlu'nun adı yazıldı.



Fenerbahçe'den ayrılmasının ardından milli takımla görüşen ancak anlaşma sağlanamayan Emre Belözoğlu ile resmi temaslara başlandı. Çaykur Rizespor'da forma giyen Gökhan Gönül de eski takım arkadaşını ikna etmeye çalışıyor.