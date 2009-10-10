Sportif direktör Karaman'ın, Sivas'ın eski hocasına övgüler yağdırması soru işaretlerine neden oldu.



Sportif direktör Ünal Karaman'ın, Sivas'ın eski hocasına övgüler yağdırması "Bülent Uygun, Trabzonspor'a mı hazırlanıyor?" sorusunu akla getirdi.

Lige verilen ara nedeniyle Trabzonspor'da sular durulmuş gibi gözükse de kulislerde söylentiler dolaşmaya devam ediyor. Galatasaray karşısında alınacak olumsuz bir sonuçta Broos'u göndermeyi planlayan yönetimin, Karaman aracılığıyla nabız yoklamaya başladığı iddia edildi.Fotomaç'ın haberine göre Karaman'ın, katıldığı bazı dost sohbetlerinde futbolculuk dönemindeki arkadaşı Uygun'dan övgü dolu sözlerle bahsetmesi, "Bülent Uygun, Trabzonspor'un başına getirilmeye hazırlanıyor" şeklinde yorumlandı. Ancak yönetimin, taraftarın tepkisinden korktuğu dile getirildi.