Bülent Uygun: Regattin golü atabilse maçın kaderi değişecekti

Osmanlıspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, takımının Galatasaray'a karşı evinde 3-1 mağlup olduğu maçtan sonra Regattin'in kaçırdığı pozisyonu yorumladı. 46 yaşındaki çalıştırıcı, Regattin'in boş kaleyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda golü yapabilse maçın kaderinin değişeceğini savundu.

İkinci yarıda takımının oynadığı oyundan memnun olduğunu söyleyen ve kadroyu transferlerle takviye edeceklerinin altını çizen Uygun, şöyle konuştu:

Galatasaray'ı tebrik ediyorum. Regattin'in kaçırdığı pozisyonda golü bulsak 3-2 olacaktı ve belki maçın kaderi değişecekti. Pozisyonlar bulmaya başlamıştık ve maç değişebilirdi.

"İkinci yarı gol arayan bir Osmanlıspor vardı"

Muslera'nın kurtardığı bir top var. Onu da yapmış olsak istediğimiz sonucu elde edebilecektik. Kadro yapısı malum, eksiklerimiz var. Çok önemli futbolcularımız başka takımlara gitti.

İkinci yarıyı düşündüğümüzde iyi, oynamak isteyen bir Osmanlıspor vardı. Gol arayan bir takım vardı ve bu da ileriye umutla bakmamızı sağlıyor. Transfer dönemini iyi değerlendireceğiz. Kadromuzu güçlendirerek arzuladığımız başarıları elde edeceğiz.

İki orta saha ve iki forvet olmak üzere oyuncularla görüşüyoruz. Pazartesi veya en geç salı günü Türkiye'ye geleceklerdir diye düşünüyorum.