Bülent Uygun özür diledi...







Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, Ankaraspor maçında yedek kulübesinin camını ayağıyla kırmasıyla ilgili, "Ne bana bu yakıştı ne de bulunduğum, temsil ettiğim camiama iyi bir örnek teşkil etti. Bu anlamda sevenlerimden özür diliyorum" dedi.



Uygun, kulüp tesislerinde düzenlediği basın toplantısında, bu olayın üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi. "Tabii biraz da Karadeniz insanının içinde olan kanının kaynamış olması, haksızlığa karşı ve yediğimiz goldeki olaya yaptığım ufak münferit bir olaydı" diyen Uygun, "Yapmamam gereken bir hareketi yaptığım için de onun üzüntüsünü açıkçası yaşıyorum" diye konuştu.

Bu konuyla ilgili hakkında yazılan bazı köşe yazılarını da Uygun, "Ben ne futbolcuya küfür ettim, ne hakeme vurdum, ne taraftarla kavga ettim. Sinirlenmemem gereken bir pozisyonda belki sinirimle ilgili bir plastik cama tekme attım" diye eleştirdi.



Uygun, 3 yıldır teknik direktör olduğunu, bu süre içinde neler yaptığını herkesin çok iyi bildiğini belirterek, şöyle devam etti:



"Ben bu takıma başladığımda en alt sıradaydı, beşinciliğe kadar yükseldik. Ertesi sezon Anadolu’da dört büyüklerden sonra en fazla galip gelen, 23 galibiyet alan bir teknik direktördüm. Şampiyonluk maçlarında bile taraftarlarımızın maça karanfillerle gelmelerini, rakibimizi alkışlarla uğurlamalarını sağladım. Ertesi sezon bir kez daha Anadolu takımı olarak tekrar şampiyonluğun en güçlü adaylarından biri olarak yoluna devam eden bir takımın teknik direktörüyüm."



"ÇIKTIĞIMIZ BU YOL ÇOK ZORLU BİR YOL"



Yaşanmış bir olayın üzüntüsünü yaşadıklarını yineleyen Uygun, şunları kaydetti:

"Ama duayen diye tabir ettiğimiz bazı köşe yazarlarımız, ’Sivasspor’dan kovun Bülent hocayı, bundan bir şey olmaz, bunun karakteri bozuktur’ diye yazan o muhterem zatlara da açıkçası kendilerine yakışıp yakışmadığını önce yazılarını okuyarak bir kez daha karar vermelerini istiyorum. Yolumuza devam ediyoruz, çıktığımız bu yol çok zorlu bir yol. Fırtınalar var. Bu fırtınalarda hep meltem rüzgarları essin diye beklemedik. 2 maç kaybettik diye de bir şey kaybetmiş de değiliz. Bu fırtınalı hayatımızın sonucunda bir geminin kaptanı olarak Sivasspor

en güzel şekilde finale varacaktır. Benim futbolcu kardeşlerim onuruyla, gururuyla verdiğim her görevi en güzel şekilde yerine getiriyor. Olan bir başarısızlık varsa zaten bunun sorumlusu benim. Ben bana yakışanı her zaman yapmış bir adamım. Açıkçası adamlığımla ilgili de kimseye laf söyletmem. Söyleyenlerle ilgili de söylenecek çok şey var belki ama onlara da gerektiği zaman gerektiği cevabı veririz."



Artık önlerine baktıklarını, Ankaragücü gibi çok güçlü bir deplasmana çıkacaklarını ifade eden Uygun, "Buradaki alacağımız puan bizim ligdeki konumuzu avantajlı konuma getirecek. Bu zorlu deplasmanda inşallah sevenlerimizle birlikte bir kez daha bize yakışanı sahada yapmak istiyoruz. Bunu da başaracak gücümüz var" dedi.



Uygun, bir gazetecinin, bazı televizyon kanallarında Ankaraspor maçında kendisinin Mevlit Kandili nedeniyle oruçlu olduğunun gündeme getirildiğini belirtmesi üzerine, herkesin yaptığı ibadetin Allah’la kul arasında olduğunu belirterek, "Biliyorsunuz o gün kandildi ve ondan dolayı tuttuğum bir oruçtu. O yüzden bu konunun onunla alakası yoktur, onunla bağdaştırılmamasını lütfen rica ediyorum" diye konuştu.



FENERBAHÇE YENİLGİLERİ



Bir soru üzerine, Fenerbahçe ile lig ve kupada oynadıkları maçlarda aldıkları yenilgilere de değinen Uygun, şunları kaydetti:



"Orada bir maç kaybedildikten sonra yapılanlar inanılır gibi değil. Türkiye’de ilk defa ben maç kaybetmiyorum. Türkiye’de ilk defa onlar da maç kaybetmiyor. Yaşlılar sırayla ölecektir, gençler ara sıra. Büyük takımlar bizi birçok kez yenecektir, biz de onları ara sıra. Dolayısıyla bu doğalıdır, kanunudur yani. Çünkü sizin elinizde 10 milyon Avroluk takım vardır, onlarda 100 milyon Avroluk vardır. Bunu inanılmaz derecede güzel işler başaran Sivasspor camiasını oradaki insanların neredeyse maçı sattı havasına bürünen tarzları, yorumları, yapılanlar... Herkes kendinden bellidir, o yüzden ben herkesin kendisine bırakıyorum. Benim onurum da gururum da şerefim de ortadır. Kimseye de laf söyletmem."



Sivasspor camiasının birlik içinde olduğunu, çıktığı bu yolda birlikteliğini en güzel şekilde göstereceğini vurgulayan Uygun, şu ifadeleri kullandı:



"Ama böyle bu tarz yorumlar ve yazılar yazanlara da zamanı geldiğinde aslında laf söylemek gerekiyor. Evet, büyük takımların formasını giydim. Ben Trabzonspor, Fenerbahçe formasını da giydim. Ama bunları giymiş olmamız, büyük takımların formasını herhangi bir şekilde giyememiş olanların o takımın fanatik taraftarlarına iyi ve şirin gözükmek adına bizlerin yıllarca yaptığı hizmetleri karalayıp ondan sonra köşelerine oturup gülmelerini seyredemeyiz."

Takımı hedefe doğru götüreceklerini ifade eden Uygun, "Biz duruşumuzdan asla sapmayız. Şampiyon olmasak da dünyanın sonu değil. Ama biz en azından şampiyon olabileceğini gösterdiğimizi düşünüyoruz. Bunu da başarabilmek için var gücümüzle yolumuza devam ediyoruz" dedi.



ANKARAGÜCÜ MAÇI HAZIRLIKLARI



Bu arada Sivasspor, Ankaragücü maçının hazırlıklarını kulüp tesislerinde teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde yaptığı idmanla sürdürdü.



İdmana sakatlıkları süren Hayrettin ve Faruk ile izinli olduğu öğrenilen Balili katılmadı. Sivassporlu futbolcular idmanın ilk bölümünde koşunun ardından dar alanda pas ve yan top çalışması yaptı.



Teknik direktör Uygun, daha sonra oyuncularına sahaya koydurduğu bir sehpaya topu çaptırarak dönen topa uzaktan şut çalışması yaptırdı. Uygun, topu sehpaya çarptıramayan oyuncularına 100’er TL, şutu kaleyi bulmayan futbolcularına ise 10’ar TL ceza vereceğini söyledi. Şut çalışması sırasında dünkü idmanın aksine Sivassporlu futbolcuların oldukça neşeli oldukları ve sürekli birbirleriyle şakalaştıkları görüldü. İdman, dar alanda yapılan maçla devam etti.



