Bülent Uygun: Kora kor bir mücadele oldu

Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun da her iki takımı da sahaya koydukları mücadele nedeniyle kutladı.



Uygun, sahada futbol adına korakor bir mücadele yaşandığını ifade ederek, ''Puan almak için gelmiştik. 1 puan için mutlu değilim. 3 puan alma fırsatları elimize geçti ama kullanamadık. Hedefimiz en yukarılara kadar çıkmak. Benim takımım inanmış bir takım, yolumuza devam ediyoruz'' diye konuştu.



Sahada bir ara sinirlendiğinin ve hakemle bir diyaloğa girdiğinin hatırlatılması üzerine de Uygun, ''Hakemler konusunda aslında konuşmayalım'' dedi ve bu konuda yorum yapmadı.

