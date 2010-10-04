-BÜLENT UYGUN İSTİFA ETTİ İZMİR (A.A) - 04.10.2010 - Spor Toto Süper Lig ekibi Bucaspor'un teknik direktörü Bülent Uygun, görevinden istifa ettiğini açıkladı. Uygun, kendi adını taşıyan internet sitesinde yer alan açıklamasında, milli maçlar nedeniyle verilen aranın da değerlendirilerek, yeni kulüp başkanı Şeref Üstündağ'ın daha sağlıklı bir vizyon ve bakış açısı oluşturabilmesi için görevi bırakma kararı aldığını bildirdi. Bülent Uygun açıklamasında şunları kaydetti: ''2010-2011 futbol sezonunda sevgili başkan Mehmet Bektur'la birlikte başladığım Bucaspor teknik direktörlüğüne gelirken, vizyon olarak elimizdeki kısıtlı imkanlarla başarıyı hedefleyen bir kadro oluşturarak iyi futbol oynayan bir takım ve netice alınması hedefini koyduk. Aradan geçen zaman zarfında oynadığımız futbolun, puan durumuyla paralel gitmeyen göstergesi ve yeni başkanımız sayın Şeref Üstündağ'ın göreve gelmesi, daha sağlıklı bir vizyon ve bakış açısı oluşturabilmeleri için milli takım maçları nedeniyle verilen aranın da bu değerlendirmeye katkısı olacağını düşünerek bu görevimden istifa ettim. Hiç şüphem yok ki, oluşturduğumuz kadronun yeni yeni uyumu, adaptasyonu ve kaliteli isimlerden oluşması başarıyı da beraberinde getirecektir. Bana duydukları güven, karşılıklı sevgi ve saygıdan dolayı, başta Bucaspor yönetimi olmak üzere, yönetim kuruluna, futbolcularına ve Bucaspor taraftarına sonsuz sevgi ve şükranlarımı sunarım.''